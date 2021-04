En Inde, Thata et Avva, 72 ans de mariage, émeuvent Instagram avec leurs conseils aux jeunes couples

Capture d'écran du compte Instagram The Daily Grandparent (CAPTURE D'ECRAN/INSTAGRAM)

En matière de complicité "longue durée", tous deux savent de quoi ils parlent puisqu’ils sont mariés depuis le 28 août 1948, autrement dit depuis presque 73 ans. Lui s’appelle Thata, et il a fêté ses 101 ans hier, elle s’appelle Avva, et aura 90 ans dans une semaine. Tous deux habitent à Bangalore, dans le sud de l’Inde et c’est leur fille, Jayashree, la soixantaine avancée, qui leur a créé un compte sur Instagram.

Elle y a posté lundi une vidéo des deux amoureux, distillant leurs petits secrets aux couples qui viseraient la même longévité. Des conseils simples : partager au moins un repas ensemble chaque jour, marcher en se tenant la main, chez soi comme à l’extérieur, vouloir être le premier des deux à s’excuser quand la dispute pointe son nez, se promettre régulièrement d’être toujours là l’un pour l’autre quoi qu’il arrive.

Pour que ça tienne, il faudrait donc tout cela. Lui note que, parfois, il est aussi bon de faire le sourd, elle ajoute qu’il faut de temps en temps savoir rester muette. Ne pas toujours intervenir, ne pas toujours répondre. Et en même temps, disent-ils, s’écouter, discuter, ne pas laisser le silence s’installer. S’inquiéter de savoir ce que pense l’autre. Et enfin, respecter les rituels de chacun : pour Thata, c’est la lecture quotidienne du journal local, de la première à la dernière page, et pour Avva, c’est le tour méticuleux de son petit jardin, de ses plantes et ses fleurs.

Des dizaines de millions de vues en quelques heures

"Cela fait maintenant un siècle que je vis, confie Thata sur Instagram, et j’ai toujours besoin qu’elle me conseille, même sur la plus petite chose, ça a toujours été ainsi, de nos premières années de mariage où nous n’avions rien à aujourd’hui." Alors bien sûr, parfois ils se chamaillent, ils crient, et puis soudain s’arrêtent, choqués d’en être arrivés là, ils s’excusent, se prennent par la main et rient de leur dispute.

Cette complicité assez exceptionnelle, qui se voit dans la vidéo, est enviée par bon nombre d’internautes. C’est ce que l’on comprend en lisant les commentaires, ou en voyant les dizaines de millions de vues accumulées en quelques heures. Sans doute parce qu’on trouve dans l’histoire de Thata et Avva cet espoir précieux, cette preuve qu’il n’y a pas que la douleur et les crises qui durent, qu’il y a aussi la complicité, et la tendresse, et l’amour.