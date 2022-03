En Australie, Aidan Ricketts sauve un par un 16 de ses voisins pris au piège des inondations et devient un héros national

Ses exploits ont largement dépassé les frontières de l’Australie. On les retrouve jusque dans les pages du quotidien britannique The Guardian, et même de l’Indian Express. Et pour cause, son histoire illustre la catastrophe naturelle qu’endure en ce moment l’Australie, noyée sous des pluies diluviennes, avec des inondations qui vont de Brisbane dans l’Est à Sydney, au Sud, où jeudi 3 mars 500 000 personnes ont été sommées d’évacuer, de quitter leurs maisons. L’eau est parfois montée jusqu’aux toits des habitations, et c’est ce qui est arrivé à Aidan Ricketts, la quarantaine, habitant de Lismore et professeur à la faculté de droit. "Ma maison a été construite précisément pour supporter une crue centennale, dit-il à la chaîne locale 9Now. Quand il a commencé à pleuvoir, je me suis juste dit qu’on aurait de l’eau jusqu’aux genoux, mais dès cinq heures du matin, la boue est entrée et elle est montée jusqu’au plafond."

During historic floods in Australia, Aidan Ricketts lost his home.



Instead of worrying, he decided to go out on his boat and help people. He's rescued sixteen people and five dogs so far.



This is what heroes look like.



pic.twitter.com/HXk7jjWjrq — Goodable (@Goodable) March 2, 2022

Deux mètres d’eau, trois mètres par endroits, Aidan Ricketts a donc juste eu le temps de sortir son petit canot de son garage, d’embarquer avec sa famille et d’abandonner sa maison. "Et là, comme je n’avais manifestement plus rien d’autre à faire, eh bien je suis allé voir si des gens avaient besoin d’aide." Et il en a trouvé, beaucoup, réfugiés sur leurs toits. Grâce au canot, il a d’abord sauvé une personne, puis deux, puis une famille de six personnes, et d’autres encore, tous emmenés sur une colline. Au total, Aidan Ricketts a sauvé 16 personnes et cinq chiens, certains sortis in extremis par les fenêtres, une femme de 90 ans par exemple, étendue sur son matelas qui flottait à 20 centimètres seulement du plafond.

"Ici, en Australie, et précisément à Lismore, nous sommes habitués aux pluies intenses, mais je n’avais jamais vu ça de ma vie, et je ne vois pas quel genre d’habitation aurait pu supporter un évènement pareil. On s’est retrouvé au cœur d’un évènement climatique extrême, comme il y en a désormais un peu partout dans le monde." commente Aidan Ricketts. Mardi 1er mars, après 48 heures de sauvetage ininterrompu, le héros de Lismore a fini par aller dormir, "Parce qu’il faut savoir s’arrêter, même si je dois dire que c’est un peu comme une addiction, vous aidez une personne et puis vous en voyez cinq autres qui vous appellent, vous ne pouvez pas ne pas y retourner." Depuis la semaine dernière, douze personnes sont mortes dans ces inondations jugées 2,5 fois plus intenses que d'ordinaire, selon les services météo australiens.