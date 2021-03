"Désormais, il n’y a plus de sujet" : Rachael Blackmore, la première femme jockey à gagner le Champion Hurdle en Grande-Bretagne

La jockey Rachel Blackmore et la jument Honeysuckle ci-contre lors du Racing Festival de Dublin, le 6 février 2021. (NIALL CARSON / MAXPPP)

On ne dit pas souvent une jockey, pourtant il y en a dans le monde très masculin des courses hippiques. D’après une étude de l’université de Liverpool, un peu plus de 5% des compétiteurs sont des compétitrices en Angleterre, et elles remportent de plus en plus de courses. C’est ce qu’a fait Rachael Blackmore, 31 ans, en gagnant mardi la plus prestigieuse course de haies de Grande-Bretagne, la Champion Hurdle, qui fait chaque année depuis 96 ans l’ouverture du festival de Cheltenham. Autant dire que pour Rachael Blackmore, gagner sur cette piste est une immense joie.

Rachael Blackmore becomes the first female jockey to win a championship race at The Festival ™



Honeysuckle remains unbeaten with a spectacular victory in The @UnibetRacing Champion Hurdle Challenge Trophy#CheltenhamFestival pic.twitter.com/KjfnX2g7Ds — CheltenhamRacecourse (@CheltenhamRaces) March 16, 2021

Et pas seulement parce qu’elle est la première femme jockey à le faire. D’ailleurs, avec plus de 320 victoires au compteur, elle est lasse qu’on lui dise : "Alors ? Ça fait quoi d’être la première femme jockey à remporter telle ou telle course ?" Il n’empêche, du Guardian au Daily Mail en passant par The Independent, toute la presse britannique titre la même chose : c’est historique, elle est "la première femme à remporter cette course". "Ecoutez, répond-elle, ce n’est pas que je n’ai pas envie d’en parler, mais je pense que désormais il n’y a plus de sujet." Rachael Blackmore est une championne, point. Et c’est ça qu’elle veut qu’on retienne, le fait qu’elle a fait sa casaque toute seule.

Ce que je peux dire, aux filles, aux garçons, qu’importe, c’est faites ce que vous avez envie de faire : allez-y, si vous voulez être jockey, vous pouvez l’être. Enfin, vous pouvez l’être… avec les bons chevaux. Rachael Blackmore, jockey devant les journalistes après avoir remporté la course Champion Hurdle

Parce qu’elle ne vient pas des paddocks. Elle est née en 1989 en Irlande, d’un père fermier et d’une mère institutrice. Et s’est retrouvée happée par le virus du cheval sur le tard, alors qu’elle s’était déjà orientée vers des études vétérinaires, plus réalistes selon elle à l’époque que de rêver d’hippodromes. Pourtant elle change de braquet et s’improvise jockey. À 20 ans, elle remporte sa première course en amateur. A 25 ans, elle devient professionnelle. Et à 30 ans, elle est tout simplement devenue une référence pour ses confrères et pour les parieurs.

Parcours parfait.

Alors, les journalistes insistent : tout de même, en tant que femme, est-ce qu’elle a un message pour les filles ? "Ce que je peux dire aux filles, aux garçons, qu’importe, c’est faites ce que vous avez envie de faire, dit-elle, allez-y, si vous voulez être jockey, vous pouvez l’être. Enfin, vous pouvez l’être… avec les bons chevaux." Et justement, quand on lui tend le micro, c’est ça qui l’émeut le plus, sa jument, Honeysuckle, sa championne, sa chance, invaincue depuis des mois. Celle qui lui vaut tous ses prix, trophées et articles de presse. Celle à qui devrait revenir finalement, peut-être, cette étoile.