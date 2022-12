Au Royaume-Uni, le plombier James Anderson dépanne les plus démunis en installant des chaudières gratuitement

Il a fondé son association de plomberie solidaire il y a cinq ans et a dépanné au total 17 000 personnes, une démarche que la crise des prix de l’énergie en Angleterre met en pleine lumière ces derniers jours et lui vaut d’avoir son portrait dans toute la presse britannique.

Certains l’appellent "Santa Claus", le père Noël, pourtant James Anderson n’a ni manteau rouge ni barbe blanche. Cela fait 25 ans qu’il est plombier à Manchester, au Royaume-Uni et depuis 2017, il aide les plus démunis qui le contactent pour des problèmes de tuyauteries en les exonérant de factures. Pas de charge, pas de frais, rien. C’est le principe de l’association qu’il a fondée, Depher, l’acronyme de "réparation d’urgence pour les séniors et les personnes handicapées", association qui fête tout juste ses cinq ans et qui affiche un total de 17 000 personnes dépannées gratuitement. Des personnes qui n’avaient plus de chauffage, plus de chaudière ou plus d’arrivée d’eau courante et que James Anderson a sauvées. Littéralement. Ce sont les principaux intéressés qui le disent.

James Anderson dit qu'il est en mission pour la mémoire de son fils décédé d’une maladie foudroyante il y a quelques années. "C’est ça qui a tout déclenché, explique-t-il à la presse locale, je me suis dit : il faut qu’il soit fier de moi, il faut que je sois l’homme que lui aurait pu être." Il avait cette ambition dans un coin de la tête sans trop savoir comment la concrétiser, jusqu’à ce qu’un octogénaire, cloué au lit, l’appelle en totale détresse : sa chaudière avait lâché en plein hiver, l’homme était sans famille, sans aide, sans revenu, et ne pouvait plus se lever. Il lui a offert une chaudière neuve, gratuitement, qui est devenue la première d’une longue série.

"Plus que jamais, en ce moment, demandez aux gens s'ils vont bien"

Au départ, James Anderson a fait tout ça dans le secret le plus complet, sans se vanter, et puis l’épidémie de Covid et les confinements l’ont projeté en pleine lumière, plusieurs journaux se sont mis à parler de lui, il a reçu des dons par centaine, le plus célèbre étant celui de l’acteur Hugh Grant, plus de 60 000 euros, des dons indispensables pour acheter les chaudières.

James Anderson a été félicité par le Premier ministre britannique, qui lui a décerné le prix Point of Light. Il a également obtenu le prix du Héros Local 2022. Mais il est inquiet, il dit qu’il n’a jamais vu autant de personnes en détresse que cet hiver, que les coûts de l’énergie sont insupportables, insoutenables pour les plus pauvres, alors "plus que jamais, en ce moment, dit-il, demandez aux gens s’ils vont bien, s’ils ont besoin, contactez-nous, mais soyez là pour les autres, entraidons-nous."