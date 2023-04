Angleterre : pour lutter contre l’inflation, une mère de famille transforme son jardin en potager et distribue gratuitement des légumes

Carly Burd habite Harlow et distribue des paniers de légumes composés de ses légumes et d’invendus récupérés en supermarchés. Il y a quelques jours, son potager a été vandalisé et depuis, elle voit les dons affluer. Des sommes considérables qu’elle compte utiliser pour acheter de nouvelles parcelles

Pour lutter contre le cout de la vie qui ne cesse d’augmenter, elle a pris une décision assez radicale : transformer son jardin en potager, y faire pousser des légumes et les donner à celles et ceux qui ne peuvent plus se les payer. Carly Burd est mère de trois enfants, habite dans la ville de Harlow, où comme partout en Angleterre les habitants subissent une hausse des prix alimentaires de près de 20 % en un an. Hausse qui touche particulièrement les fruits et légumes, autrement dit ces denrées qu’il est fortement recommandé de consommer pour rester en bonne santé.

Carly Burd explique à la BBC que c’est à force de voir ses amis et ses voisins peiner à remplir leur panier qu’elle a choisi de métamorphoser son jardin. En juin dernier, elle a bêché sa pelouse, retourné la terre, et commencé par planter des pommes de terre, puis elle a jouté des semis de radis, de betteraves, de courges, de carottes ou encore de haricots. En récoltant les premiers légumes en septembre, elle a créé une page Facebook et invité les plus précaires à venir chercher des légumes, gratuitement, initiative qui, de semaines en semaines, a pris une ampleur considérable.

En six mois, 1 600 paniers distribués

En plus de son potager, elle a commencé à récupérer les invendus auprès des supermarchés pour faire des paniers plus complets. Puis des inconnus, désireux de participer, se sont mis à lui livrer des produits pour qu’elle les redistribue et enfin, en janvier, la mairie lui a donné une parcelle inutilisée pour qu’elle la transforme en potager de quartier partagé. Au total 1 600 personnes ont bénéficié de ses paniers alimentaires en six mois, des dizaines d’enfants sont venus jardiner avec elle.

Tout se passait très bien jusqu’à dimanche, lorsque Carly Burd a trouvé sa terre complètement saccagée, saupoudrée de sel, balancé visiblement par sacs entiers, le sel qui empêche toute plante de pousser et qui est impossible à ramasser. Effondrée, elle a publié une vidéo sur son compte Tiktok pour prévenir que plus rien ne pourrait être cultivé. La vidéo a été vue plus de quatre millions de fois et immédiatement une vague de solidarité est née, les dons ont commencé à affluer sur sa page GofundMe, de la part d’anonymes mais aussi de célébrités comme l’ex footballeur Gary Lineker.

Elle a ainsi recueilli 160 000 livres sterling en 24 heures, 220 000 vendredi 14 avril au matin. Une cagnotte inattendue qui continue de grimper et qu’elle annonce vouloir utiliser pour acquérir de nouvelles parcelles et permettre à ceux qui le souhaitent de cultiver leurs propres légumes. La générosité attire la générosité.