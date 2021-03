Aiman Koli, l'adolescent indien devenu star d'internet, après avoir résolu à l’aveugle un Rubik’s Cube en 17 secondes

Aimam Koli résout un Rubik's Cube en aveugle en 17 secondes. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Depuis lundi 1er mars, la vidéo de sa performance n’en finit plus d’être commentée sur les réseaux sociaux en Inde : "Incroyable", "bluffant", "incompréhensible"... Une pluie d’éloge pour ce lycéen, qui prend soudain la lumière dans son pays grâce à un autre champion national, l’ancienne star du cricket Sachin Tendulkar. C’est lui, le joueur retraité, qui a tourné la vidéo, vue plus de 2,8 millions de fois : il présente le jeune, Mohammed Aiman Koli et tend un Rubik’s Cube vers la caméra : "Je vais le mélanger, dit-il, et regardez, Aiman va le résoudre."

Effectivement, l’adolescent prend le cube, en observe rapidement les six faces, puis le lève au-dessus de sa tête et commence à tourner le mécanisme à l’aveugle, sans regarder. Ça va très vite, ses dix doigts travaillent tous en même temps, et au bout de 17 secondes, Aiman Koli, tout sourire, tend le Rubik’s Cube en direction de la caméra, entièrement résolu. "Pour votre gouverne, reprend le joueur de cricket, ce gars détient un Guinness des records, et il est indien ! Alors soyons fiers de lui !" C’est un peu chauvin, et en même temps, ce n’est que justice, puisqu’Aiman Koli, malgré ses performances, est un parfait inconnu dans son pays.

Né à Mumbai en 2004, il vient d’avoir 16 ans, et c’est son père qui, le premier, lui a mis un Rubik’s Cube dans les mains quand il était enfant. "Il m’a dit : 'tiens, tu dois résoudre ça en entier', raconte Aiman Koli à l’agence de presse ANI. Un jeu que j’ai tout de suite aimé, adoré, et puis à force de réussir encore et encore, eh bien je me suis lassé, donc j’ai mis ça de côté… Jusqu’en 2017, où j’ai découvert les compétitions de vitesse."

C'est alors une révélation. Grâce à des tutoriels sur YouTube, l’adolescent apprend à maîtriser tous les types de cubes, à deux mains, à une seule, et même à l’aveugle. Résultat : en trois ans, il a remporté 46 médailles d’or et détient un record mondial, celui de la résolution la plus rapide d’un Rubik’s Cube, en 15 secondes 56 avec ses pieds. C’est sa spécialité. Quand on lui demande à quoi ça sert, Aiman Koli répond du tac au tac : "Cela sert à tenir l’ennui à distance, d’une façon ludique et amusante, cela accroît votre intelligence et teste votre patience." Manière de dire que faire tourner le mécanisme d’un casse-tête est peut-être la façon la plus utile de tourner en rond.