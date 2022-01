A 190 ans, Jonathan la tortue géante bat le record du plus vieil animal terrestre vivant

En 2022, cela fait 190 ans que Jonathan, tortue géante des Seychelles, est sorti de son œuf en 1832. Il fait partie de la plus grosse espèce de tortue terrestre connue, les mâles pouvant dépasser les 200kg pour 1,20m de long. De belles bêtes, donc, qui atteignent leur taille adulte autour de 50 ans.

Et c’est justement ce qui a permis de donner un âge à Jonathan, puisqu’il a été offert au gouverneur de l’île de Sainte-Hélène en 1882. Étant donné qu’il était déjà adulte à ce moment-là, le calcul a été fait au plus court : 1882 - 50 = 1832. Ce qui suppose, qu’en réalité, il a sans doute plus que 190 ans. C’est du moins ce que pense son vétérinaire attitré, Joe Hollins, 64 ans, interrogé par le Washington Post. "C’est un symbole de persistance et d’endurance, dit-il, puisque pendant que les guerres, les famines, les épidémies, les souverains se sont succédés, que des nations sont nées et ont disparu, lui, a vécu sa vie, tranquillement, totalement inconscient du passage du temps."

When Jonathan the giant tortoise was born, Queen Victoria was just a teenager.



While the British monarch died more than 120 years ago aged 81, Jonathan is still shuffling around planet Earth https://t.co/4gmSI2iuFc — CNN (@CNN) January 29, 2022

Le fait d’être à Sainte-Hélène, petite île perdue au milieu de l’Atlantique Sud, l’a bien protégé. Y compris du pire : c’est à dire être mangé. Il y a dix ans, l’animal a bien eu une carence en vitamine et minéraux, explique Joe Hollins, mais il en est revenu et se porte très bien. Certes, il ne voit plus et son odorat lui fait défaut mais il entend très bien et mange tout ce qui lui est donné à la main, salade, carotte, concombre, pommes, et bananes.

Il a aussi trois acolytes de la même espèce avec lesquels il s’ébat régulièrement. Une routine quotidienne simple qui l’a amené à dépasser l’espérance de vie classique des tortues géantes de 150 ans, mais aussi à faire mieux que la précédente doyenne disparue à 188 ans.

Cette année il a donc décroché le record de l’animal terrestre vivant le plus âgé. "Terrestre" parce que certains requins vivraient encore plus vieux sans qu’aucun individu n’ai pu être suivi sur le très long terme.

Toujours est-il que ce record de longévité fascine : il suffit de voir combien cette information est partagée dans le monde depuis quelques jours. Sans doute parce qu’elle met face au vertige du temps qui passe, à la longue liste de tout ce qui s’est passé dans la vie de Jonathan, et à tout ce qui se passera ensuite, puisqu’il pourrait bien atteindre les 200 ans.