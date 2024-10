"Une amie dévouée" : une mini-série prenante, inspirée du livre "La Mythomane du Bataclan"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Dans "Une amie dévouée", Laure Calamy incarne Chris, une jeune femme qui, après l'attentat du Bataclan, s'invente un ami touché durant les attaques, et va jusqu'à affirmer qu'elle était présente lors du concert. Une série forte et dérangeante, disponible sur la plateforme Max.

C’est la série dérangeante du moment. En 2021, un livre met le doigt sur un phénomène survenu après les attentats du Bataclan : son titre, La Mythomane du Bataclan du journaliste Alexandre Kauffmann.

C'est l’histoire vraie de Flo Kitty, alias Florence M. qui se fait passer pour une survivante du Bataclan, qui déclare que son ami, Vincent, a été touché, qui dépose un dossier de demande d’aide financière et reçoit 25.000 euros, et devient l’unique employée de l’association de victimes Life For Paris. La mini-série en 4 épisodes Une amie dévouée suit le parcours de cette mythomane.

Et c’est Laure Calamy qui l’interprète. On ne peut s’empêcher de la détester de bout en bout en regardant la série. C’est le personnage qui l’a intéressée. "C'est tout son paradoxe à vrai dire, puisqu'elle se fait passer pour amie d'une vraie victime. Tout ça est inventé. Et en même temps, elle va rentrer dans cette association, et elle va faire du bien. C'est bien ça le paradoxe."

Pour créer son personnage, Laure Calamy l'a abordé un peu comme "Joker", le meilleur ennemi de Batman. "On est sans cesse tiraillé entre eux, on est attiré par elle, on a envie de la suivre, et en même temps, elle nous fait horreur à des tas de moments. Je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça chez Joker."

Un personnage antipathique, apparemment dur à jouer, mais pas pour Laure Calamy

"Je ne trouve pas ça très dur, parce qu'en fait, quand on est comédienne, il faut que les situations, les dialogues qu'on a à jouer, semblent véritables pour nous. On se les approprie. Et il y a quelque chose comme ça chez Chris : elle s'approprie la douleur des gens, mais parce qu'elle la ressent aussi, c’est-à-dire qu'elle-même souffre de choses".

On peut toujours voir sur le site de Paris Match la photo de la vraie Florence M. qui a inspiré le personnage joué par Laure Calamy. Elle est dans un bar avec de vrais survivants de l’association Life for Paris. Laure Calamy a vu cette photo. "Quand on la voit ainsi, je peux comprendre pourquoi on avait envie de se confier à elle. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. Par contre, il était hors de question de la rencontrer. D'autant que nous avons inventé autre chose."

Une amie dévouée, une mini-série prenante. À découvrir sur la plateforme Max.