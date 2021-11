"Sort of", un nouveau genre de Mary Poppins

Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

"Sort of" est une série drôle et touchante dans la lignée de "Fleabag". La tentative d'émancipation d'un personnage principal transgenre, incarné par le coauteur et acteur canadien Bilal Baig. Une série diffusée sur Teva à partir de ce soir, dimanche 14 novembre.

C’est une série tendre et drôle autour, pour une fois, d’un héros transgenre. Saabi est nounou à Toronto aux origines pakistanaises et de confession musulmane. Cette Mary Poppins d’un genre nouveau exerce dans une famille plutôt conservatrice. Autour, les amours compliqués du personnage principal, sa relation avec sa mère, ses petits boulots et des quiproquos à foison.

Une série coécrite et interprétée par un artiste transgenre, le canadien Bilal Baig

La série s’appelle Sort Of. Elle est diffusée à partir de ce soir, dimanche 4 novembre, sur Teva. Elle est coécrite et interprétée par l’artiste transgenre Bilal Baig, venu du théâtre.

"Chaque personnage suit un parcours qui le change, explique-t-il. Chacun évolue. L’histoire, on l’a écrite avec Fab Filipo, simplement en échangeant sur nos vies. Moi, j’ai été nounou durant un an, et on trouvait que ce serait drôle et intéressant à raconter. Fab venait de vivre un divorce. On a mélangé ces deux histoires."

Bilal Baig incarne le premier héros transgenre dans une série canadienne. Très loin des personnages queer habituels, un personnage qui ressemble au comédien.

"Je voulais vraiment montrer à l’écran un personnage timide, plutôt calme. À la télévision, on voit généralement des personnages queer qui ont confiance en eux, insolents, langues de vipère, flamboyants. Je trouvais que ce serait plus intéressant que mon personnage parle moins et réfléchisse plus". Bilal Baig à franceinfo

La série n'a pas plu à tout le monde au Canada

La série a été sélectionnée au festival Series Mania. Drôle, non engagée, au Canada, elle a provoqué quelques réticences. "De façon inhérente, raconte Bilal Baig, si votre personnage principal est trans, ça rend la série politique. Mais ce n’était pas notre but : on ne s’est jamais dit qu’avec cette série, on voulait éduquer le public."

Sort of, une série touchante toute en subtilité qui parle d’émancipation. 10 épisodes de 20 minutes à découvrir à partir de ce soir, dimanche 14 novembre, sur Teva.