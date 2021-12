Série : "Christmas Flow", une comédie romantique de Noël à la française

Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 6h54 et 10h26, le dimanche à 6h54, 10h26 et 12h26

C’est un conte de Noël sucré et tout ce qu’il y a de contemporain. Un rappeur populaire condamné pour propos sexiste et incitation à la violence rencontre dans un grand magasin à la veille de Noël une journaliste féministe. Christmas Flow est une mini-série française disponible sur Netflix bien dans son temps : ça parle de réseaux sociaux, de #MeToo, de femmes engagées et nous fait plonger dans la diversité française. C’était le choix de la coscénariste, la journaliste Marianne Levy : "La série est emmenée par Tay-K, finaliste de 'Danse avec les stars', et Shirine Boutella, qu’on avait repérée en lieutenant dans la série 'Lupin'. Le choix d’un rappeur pour le rôle de l’homme, c’est exprès."

"On retrouve tous les codes de la comédie romantique anglo-saxonne. Deux êtres qui se détestent au début et finalement se trouveront. Avec aussi des passages obligés pour Noël", souligne la réalisatrice Nadèle Loiseau.

Christmas Flow une série en 3 épisodes sur Netflix.