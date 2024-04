Le retour de Jamel Debbouze dans la sitcom "Terminal", 26 ans après la série "H"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière

Après une sitcom dans un hôpital il y a 26 ans, Jamel invente avec Terminal, la sitcom dans une compagnie low cost. Il y a de quoi faire en imaginant les pires stewards, hôtesses de l’air et commandants de bord.

Jamel Debbouze signe la série avec Mohamed Hamidi et Xavier Lacaille au scénario notamment. Avec un casting 5 étoiles : Ramzy décidément omniprésent actuellement, impeccable dans le rôle de ce commandant de bord incompétent. À ses côtés, une hôtesse de l’air tellement nature, incarnée par Laureen – la pote gênante d’Instagram – qui se fait allègrement tromper par son petit ami, qui palpe d’un peu trop près les jeunes filles à son poste de sécurité. Ou encore Camille Chamoux, en hôtesse déléguée syndicale.

Comme H, la série est tournée en public

Après une répétition la veille, les comédiens jouent et font deux ou trois prises, en se lâchant parfois dans des improvisations. C’est ce principe de réalisation qui plaît à Jamel Debbouze, comme il l’expliquait au festival Canneseries : "C’était une telle expérience à vivre comme comédien de faire H, c’est-à-dire de faire une série filmée en public. C’est un peu du théâtre filmé. Et pour un comédien c’est extraordinaire car on a un retour avec le public."







L’idée de la compagnie aérienne est venue naturellement, après H : "Ça nous a paru évident car un peu comme l’hôpital, un aéroport est finalement un lieu de passage où toutes les origines, toutes les générations se croisent, et donc c’est un super terrain de jeu"

Mohamed Hamidi coréalise et cosigne les scénarios qui tordent des expériences vécues : "Chacun est venu avec ses petites expériences, mais ces situations ont toutes déjà été traitées en stand up 'PNC aux portes' etc… Pour nous, l’enjeu était d’être sur d’autres éléments de comédies, mais on se nourrit toujours en permanence, avec tout ce qui se passe de nouveau, quand on est dans un aéroport."

Ajoutez des guest stars comme Camille Cottin ou Manu Payet, vous obtenez une série feel good, aux épisodes plus ou moins hilarants. À partir de lundi 22 avril, Terminal sur Canal +.