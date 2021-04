L'empire des séries. "Falcon et le Soldat de l'Hiver" : qui sera le nouveau Captain America ?

Sam Wilson (Anthony Mackie) et le soldat de l'hiver/Bucky Barnes (Sebastian Stan) (CHUCK ZLOTNICK)

Après le surprenant et brillant WandaVision qui explorait le deuil d’une super héroïne à travers l’histoire des sitcoms américaines, la nouvelle série Marvel Falcon et le Soldat de l’Hiver se veut plus politique.

Je voulais raconter l’histoire de Sam, un homme noir, confronté à la bannière américaine. Malcolm Spellman, scénariste de "Falcon et le Soldat de l'Hiver" franceinfo

On est après Avengers Endgame. Steve Rogers, Captain America, s’est retiré. Il a légué son bouclier à Sam, le super héros noir aux ailes rouges, alias Falcon, qui refuse le fardeau. Et s’associe malgré lui au Soldat de l’Hiver, homme quasi bionique. Au milieu, la crise des réfugiés réapparus, des terroristes qui prennent leur parti, et un nouveau Captain América, maladroit et blanc, qui a fait la guerre en Afghanistan. La série nous conduit, avec des moyens conséquents, des bars louches asiatiques aux camps de réfugiés.

Malcolm spellman, auteur de la série Empire, sur l’univers du rap, signe le scénario. Ce qui l’intéressait c’était surtout le héros : "Raconter l’histoire de Sam, un homme noir, confronté à la bannière américaine".

Pour le scénariste, un Captain America noir serait un signe fort : "Je crois que c’est énorme. Je crois que le monde aujourd’hui doit modifier son regard sur les gens et sur la diversité. Le fait d’avoir une icône immense de couleur de peau noire aide à enseigner aux gens que tout un chacun, quelque soit sa couleur de peau, est aussi important et héroique. Ça ne doit pas aller toujours dans le meme sens, le héros ne doit pas toujours être un blanc."

Les super héros ont un impact important sur les enfants. Malcolm Spellman, scénariste de "Falcon et le Soldat de l'Hiver" franceinfo

La série parle de terrorisme, de patriotisme, et montre un Falcon pas complètement sûr des valeurs que défend l’Amérique. Malcolm Spellman explique : "La série traite de nombreux thèmes : le symbolisme, le racisme, le traumatisme. Thanos a disparu. Quatre milliards de personnes ont réapparu et mettent le chaos sur terre. C’est très similaire à notre monde actuel, qui vit dans le chaos."

C’est la première fois que Malcolm Spellman écrit pour des super héros. Ce quil l'intéresse ? "Ils incarnent de grandes idées. Vous avez des idées énormes, complexes. Ils permettent de simplifier ces idées, car chaque héros représente quelque chose qui est 10 fois plus grand que lui."

Une série qui en met plein les yeux, un récit qui ravira les fans de l’univers Marvel.

L'interview (en anglais) de Malcolm Spellman :