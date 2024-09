Colin Farrell : "J'ai eu un choc lorsque j'ai lu le scénario du Pingouin"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

L'empire des séries Laurent Valière Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Ne cherchez pas Batman, il n’est pas dans la nouvelle série luxueuse de HBO, le Pingouin, du nom du pire ennemi du superhéros. La série est une histoire de mafia à la Soprano dans un New York Gotham, plus sale et noir que jamais.

Luttes de gangs, meurtres de sang-froid, manipulations, histoires de familles et de mères omniprésentes, cette mini-série, diffusée depuis le 23 septembre sur Max, est glauque à souhait. Avec un pingouin incarné à nouveau par Colin Farrell, surpris par l’histoire lorsqu’il l’a lue.

"Ça m'a choqué, c'est un voyage sombre dans la psychologie de ce personnage. À bien des égards, c'est la descente dans la psychopathie." Colin Farrell à franceinfo

Même Colin Farrell trouve son propre personnage nihiliste : "Et même ce qu'il prétend être sa plus grande source de sens dans la vie, sa mère et la relation qu'il entretient avec elle, se révèle, à la fin de la série, complètement tordu. Je ne sais donc pas dans quelle mesure Oz voit un sens profond à la vie. Vous savez, il veut juste faire ce qui est le mieux pour lui. Et quiconque se trouve sur son chemin sera écrasé."



Colin Farrell est méconnaissable avec son ventre proéminent, sa grosse jambe cassée et son nez crochu. Un sacerdoce de maquillage à porter.

"Trois heures pour le mettre, raconte-t-il. Ensuite, la journée de tournage dure parfois 13 ou 14 heures, et il faut environ 45 minutes pour l'enlever à la fin de la journée. C'est comme une renaissance à chaque fois que j'enlève ce maquillage !"

Quant à son accent italien, il refuse de le reprendre en interview sans son maquillage : "Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Parce que j'honore trop le personnage. Il est trop précieux. J'ai pris l'accent du quartier. Personnellement, j'ai grandi avec beaucoup d'Italiens. On dira que lui aussi a grandi avec beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Américains, d'Italo-Américains. Donc ça vient de là, oui."

Oswald Cobb, alias le Pingouin qui fait penser à Ratso dans Midnight Cowboy et Tony Soprano. Mais en fait, Colin Farrel explique : "J'ai vu deux épisodes des Soprano. Il faut que je regarde cette série. C'était il y a longtemps. Vous savez, tout ce que vous regardez dans la vie est gravé sur votre disque dur personnel et ensuite, vous donnez vie à une histoire. Et que vous le sachiez ou non, vous vous inspirez de tout ce que vous connaissez."

Le Pingouin, préparez-vous à une descente aux enfers avec la mafia. Le second épisode sort ce lundi 30 septembre sur Max.