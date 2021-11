Senior et gamer... La France compte sept millions de joueurs qui ont plus de 60 ans, d'après la dernière étude annuelle du SELL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo.

Parmi les 58% de Francais qui jouent au jeu vidéo régulièrement, on compte 7 millions de seniors d'après la dernière étude annuelle du SELL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, révélée le mardi 23 novembre sur franceinfo et détaillée ici par Brice N'Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

franceinfo : Nous sommes donc, d'après cette étude toujours plus nombreux à jouer aux jeux vidéo en France ?

Brice N'Guessan : Oui, l’industrie du jeu vidéo s’impose comme un loisir central dans les foyers des Français. La crise sanitaire a créé chez certains une nouvelle appétence pour ce divertissement. Rendez-vous compte : 58% des français jouent au jeu vidéo régulièrement, c’est six points de plus que l’année dernière. Si les multiples confinements ont été l’occasion de jouer plus, la fin de ces restrictions n’a pas impacté l’industrie. Au contraire, on joue plus que jamais.

Justement à quoi ressemble le portrait type du joueur français ?

Le jeu vidéo le confirme année après année, ce n’est plus un loisir destiné aux plus jeunes. Le joueur français a 39 ans, il joue majoritairement sur consoles de jeux vidéo et il plébiscite essentiellement les jeux de réflexion, de plateforme et les jeux d’aventure. Pour l’anecdote, sachez que c’est dans la région Grand Est que l’on joue le plus avec un taux de joueurs de 78%. Enfin, à l’heure où la digitalisation s’accélère, 69% des interrogés préfère acheter leurs jeux sous forme physique.

Lorsqu’on parle d’achat de jeux physiques, quels sont les titres les plus plébiscités ?

Tout d’abord il faut savoir que Nintendo est le constructeur de consoles de jeux qui rayonne le plus. L’année dernière dans le Top 20 des meilleures ventes, la moitié des jeux provenaient de l’éditeur japonais. Pas étonnant de retrouver à la première place un jeu Nintendo : Animal Crossing la petite simulation de vie, suivi par le jeu de foot FIFA 21 et Mario Kart 8 (encore du Nintendo) toujours dans les meilleures ventes, quatre ans après sa sortie sur la console Switch. Un succès qu’il doit avant tout à sa convivialité, grâce à son mode multi-joueurs pour jouer entre amis ou en famille.

Oui, car tout le monde joue aux jeux vidéo !

Les idées reçues ont la vie dure. Non, le jeu vidéo ce n’est pas que pour les enfants, et ce n’est pas réservé à la gent masculine. 50% des joueurs sont des femmes, on compte ainsi en France 19 millions de joueuses qui ont une préférence pour les jeux sur smartphone et sur consoles de jeux vidéo.

Et quand je vous dis que tout le monde joue, cela concerne également les seniors de plus de 60 ans. Ils sont près de 7 millions en France, et c’est avant tout sur PC et smartphone qu’ils s’éclatent, en privilégiant les jeux de réflexion, de sport et de stratégie.