Info franceinfo Près de six Français sur dix jouent aux jeux vidéo au moins une fois par semaine, selon une étude

Cette étude du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs révèle aussi que plus de 38 millions de personnes jouent au moins une fois par an.

Près de six Français sur dix (58%) jouent au moins une fois par semaine aux jeux vidéo, selon une étude* du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) publiée mardi 23 novembre et que franceinfo a pu consulter en exclusivité. Ce chiffre est en hausse de six points par rapport à l'année 2020. Cette étude, intitulée Les Français et le jeu vidéo et conduite par Médiamétrie, pointe le fait que ces joueurs "réguliers" sont à 53% des hommes et à 47% des femmes. Leur âge moyen est de 38 ans.

La France compte également de plus en plus de joueurs "occasionnels". Ils sont en effet 73% à jouer au moins une fois par an, soit plus de 38 millions de personnes, un chiffre en hausse de deux points par rapport à 2020. Toutes utilisations confondues, 71% des adultes (en hausse de trois points par rapport à 2020) et 98% des enfants (en hausse de quatre points) jouent au jeu vidéo.

Une pratique plus encadrée pour les enfants

Les parents sont également plus nombreux à jouer aux jeux vidéo avec leurs enfants : ils sont 77% en 2021 contre 66% en 2020. Par ailleurs, sept parents sur dix déclarent encadrer la pratique de leurs enfants en choisissant avec eux les jeux auxquels ils peuvent jouer, en déconseillant certains jeux ou en restant à côté d’eux lorsqu’ils jouent. Près de la moitié d'entre eux (48%) déclarent aussi connaître et utiliser les systèmes de contrôle parental, contre 37% en 2020 et 32% en 2019.

Enfin, 61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer du lien social, un chiffre en forte hausse - neuf points - par rapport à l'année 2020. Cela peut être interprété comme une conséquence de la pandémie de Covid-19.

*Cette étude a été réalisée sur Internet entre le 6 et le 27 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 4 016 personnes, âgées de 10 ans et plus.