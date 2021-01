Jeux vidéo. Ces innovations qui pourraient changer demain les habitudes des joueurs

L'écran en forme de vague présenté par LG au CES de Las Vegas 2021. (ROBYN BECK / AFP)

Pour savoir à quoi ressemblera le jeu vidéo de demain, on peut s'intéresser aux contenus en préparation chez les éditeurs, et aux supports. Tour d'horizon avec Brice N'Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, des innovations technologiques qui peuvent demain changer les habitudes des joueurs. Des innovations présentées en janvier 2021 au CES de Las Vegas, salon de la tech, en ligne cette année.

franceinfo : Première innovation pour jouer sur grand écran, un rétroprojecteur d'un nouveau genre

Brice N'Guessan : Commençons par un Latte. Non pas le café Latte mais le Latte d’Asus. La particularité de ce mini projecteur, c’est que sa taille reprend les dimensions d’un gobelet pour du café latte. Alors je vous arrête tout de suite, ça ne fait pas le café. En revanche, vous avez un son de qualité avec la technologie d’Harmann Kardon, mais surtout la possibilité de projeter une image jusqu’à 3 mètres en diagonale en Bluetooth ou via un câble HDMi. Prévu aux alentours de 400 dollars aux États-Unis, on attend la date de sortie en Europe.

La taille des écrans, les joueurs s'en soucient beaucoup. Pour les joueurs mobiles, il va y avoir du nouveau, les constructeurs innovent !

Oui, notamment le coréen LG avec son prototype Rollable qui a la particularité d’avoir un écran qui se déroule, augmentant ainsi sa surface pour passer d’une taille de smartphone à celle d’une tablette, donc très utile pour regarder des films. Le chinois TCL a également présenté un modèle similaire de dalle flexible, si on peut encore appeler cela une dalle. Concernant l’arrivée de cette technologie on devrait en savoir plus dans le courant de l’année.

Pour les joueurs consoles maintenant, du nouveau dans le salon ?

LG, encore lui, a présenté un prototype d’une télé qui peut se rétracter et complètement disparaître dans un meuble. Vous pouvez même imaginer cet écran qui se rétracte dans le cadre de votre lit par exemple. Et lorsque celui-ci est déployé vous pouvez jouer sur la transparence pour éviter d’avoir une dalle toute noire au milieu de votre pièce.

Terminons avec la marque d’accessoire de jeux vidéo Razer qui propose un produit d’actualité ?

En effet, il s’agit d’un prototype de masque anti-covid bardés de technologie. Il faut savoir que le constructeur d’accessoires a converti plusieurs de ses usines pour fabriquer des masques classiques, ce qui a naturellement amené les équipes à se pencher sur un prototype hi-Tech. Le masque Hazel c’est son nom, est équipé de deux ventilateurs filtrants éclairés par des LED, une coque transparente pour voir votre visage, un microphone et un amplificateur de voix. Pas de date de sortie pour le moment.