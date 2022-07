Les crapauds, des amphibiens à protéger

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

(NICOLAS ARMER / DPA / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Contrairement aux grenouilles, les crapauds préfèrent avoir les pattes sur terre. Pas question de faire trempette à longueur de journée mais comme leur peau est fine et fragile, elle a besoin d’une humidité permanente. Les crapauds aiment donc la rosée du matin, les averses.

Une grenouille d'étang. Le nombre des amphibiens diminue de manière significative depuis ces dernières années. Cette tendance négative continue. Le printemps a aussi été trop sec. (Illustration) (DPA / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Le réflexe de capture

À la première goutte de pluie, les crapauds quittent leur abri pour se réhydrater et manger. Ils partent alors en goguette notamment dans les jardins et se mettent à chasser.

Mais que capturent-ils et comment ? Les explications de Stéphane Vitzthum, professeur de SVT et naturaliste passionné :

"Les crapauds vont manger toutes les proies qui leur semblent de taille convenable, mais avec une spécificité. Quand un crapaud voit un petit animal devant lui qui bouge, il a deux options. Soit l'animal bouge vers lui, le crapaud trouve ça louche, il ne fait rien. Soit la proie s'éloigne, et le réflexe de capture est lancé. Le crapaud jette sa langue sur la proie et la mange. Ça peut être un ver de terre, une limace, n'importe quel insecte."

"S’il ne pleut pas, ils sont capables de rester prostrés 15 jours, immobiles, sans manger". Stéphane Vitzthum à franceinfo

Les crapauducs assurent la survie des populations

Une fois par an, les crapauds migrent pour se reproduire. À la première averse au mois de mars, ils prennent la direction des étangs pour s’accoupler. Ils sont capables de parcourir un kilomètre. Mais beaucoup y laissent la vie, écrasés par les voitures. Pour préserver ces animaux, on met en place des crapauducs comme en Lorraine.

"Il existe effectivement plusieurs crapauducs en Lorraine. Le tout premier a été installé à côté de Metz, dans un secteur où les crapauds traversaient une route très fréquentée. Le taux de mortalité était alors extraordinairement élevé.

Le crapauduc le plus simple, c'est une barrière d'une trentaine de centimètres. Les crapauds sont obligés de longer cette protection et vont tomber dans des trous placés tous les dix mètres environ. Ce trou les amène à un tuyau qui, lui, les mène à l'étang. Lorsque la reproduction est terminée, ils repartent de la même façon. Ils regagnent leur espace terrestre où ils peuvent passer l'été tranquillement."

Alytes obstetricans, le crapaud accoucheur prend en charge sa progéniture de A à Z. (BERND MEHMEN / IMAGEBROKER RF / GETTY IMAGES)

Le crapaud accoucheur, un super papa

Il existe en France seulement 3 espèces de crapauds, le crapaud commun (Bufo bufo), le crapaud vert (Bufotes viridis) et le crapaud calamite (Epidalea calamita). Le crapaud qu’on appelle crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) appartient à un autre groupe d’amphibiens. Il a la particularité de prendre en charge sa progéniture de A à Z.

"Le mâle va aider la femelle à accoucher des œufs, puis va entortiller ces œufs sur ses pattes arrières et s'en occuper pendant une quinzaine de jours. Il va en quelque sorte les protéger. Et lorsqu'il va sentir sur son dos les jeunes têtards gigoter dans l'œuf, alors le crapaud accoucheur va quitter le domaine terrestre, aller à l'étang, va déposer les oeufs et va libérer les têtards."

Le crapaud accoucheur pond entre 20 et 50 œufs. Un petit joueur par rapport au crapaud calamite capable de pondre 10 000 oeufs mais qui laisse sa progéniture se débrouiller toute seule...