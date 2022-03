Le thym, beau au jardin, bon en cuisine

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand

Le thym fait partie des plantes aromatiques les plus faciles à cultiver. Et comme c’est une plante vivace, pas frileuse, on peut en avoir au jardin ou en pot à longueur d’année.

Incontournable en cuisine

Il existe de très nombreuses espèces et variétés de thyms, avec des arômes divers et des couleurs de fleurs différentes. Toutes s’intègrent très bien en cuisine et cette qualité ravit le pépiniériste – gourmand – Jean-Marc Parra : "Je fais énormément de cuisine avec le thym. Une cuisine sans thym, c'est une cuisine fadasse pour un Méditerranéen. Mais j'aime bien l'utiliser aussi pour faire des tisanes, des infusions et des liqueurs."

A h ! La ferme des saveurs de Jean-Marc et Julie Parra est spécialisée dans la production de plantes condimentaires et aromatiques. (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Thym citron ou thym orange ?

Le thym relève les plats ; il est indipensable aux bouquets garnis. On peut aussi en faire des infusions surtout grâce au thym citronné (Thymus citriodorus). Ce thym citronné forme rapidement de jolis tapis, sa floraison mauve dure longtemps et quelques feuilles dans un sorbet, ça change tout !

Il existe aussi du thym à l’odeur d’orange (Thymus 'Fragrantissimus') que Jean-Marc Parra cultive dans sa pépinière Ah ! la ferme des saveurs :

"Il sent très fort l'orange. On le trouve un peu partout, notamment dans le sud-est. Il a deux particularités. La première, c'est son odeur d'orange, mais également son goût fin de thym. La seconde : sa feuille reste tendre et douce, et c'est appréciable pour les gens qui souffrent de l'estomac.

Quand il fleurit, il se couvre de fleurs roses dont on peut faire des liqueurs qui ont à la fois le goût du thym et le parfum de l'orange."

Le thym serpolet qu'on appelle farigoule en Provence. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le thym serpolet

Tous les thyms poussent bien en terre calcaire, drainée, pour éviter à la plante de pourrir en hiver. Si vous le cultivez en pot, n’oubliez pas de l’arroser l’été et de l’installer plutôt à mi-ombre.

Ces conseils sont valables également pour le thym de Corse à fort arôme de cumin (Thymus herba-barona) ou pour le thym serpolet (Thymus serpyllum) qu’on appelle farigoule, en Provence : "On l'appelle farigoule en Provence. Son goût est fort. C'est une espèce qui fleurit énormément dans la nature. Il forme de grands tapis bleu-mauve et il est très aromatique."



La variété 'Duftkissen' est particulièrement florifère. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Au jardin d'ornement

Le thym est un généreux qu’il ne faut pas hésiter à utiliser uniquement comme plante ornementale.

Les espèces et variétés rase-motte fleurissent autant que les autres, et trouvent bien leur place en bordure ou à l’avant plan d’un massif.