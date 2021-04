Jardin. Opération refleurissement dans la vallée de la Roya

Le contenu des 14 camions a été mis à disposition des habitants sur la place de Breil-sur-Roya. (LAURE NERON / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

"Aide aux sinistrés", c’est le nom d’une association créée en décembre dernier par Wilfrid Bricourt pour épauler les habitants de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes, dévastée par la tempête Alex, en octobre 2020.

Les crues ont brisé des vies, emporté des maisons, des routes. Elles ont aussi ravagé les espaces verts, les jardins et les potagers des villageois.

Le jardin, ça fait du bien au moral

Replanter des végétaux est une façon de participer à la reconstruction, de redonner vie aux paysages, et de faire du bien au moral tout simplement.

À l’origine de cette opération de refleurissement de la Roya, Wilfrid Bricourt qui habite à 4 heures de là, dans le Vaucluse : "À la fin de l'hiver, on a constaté que les gens n'avaient pas envie de sortir de chez eux. La boue et le limon ont été enlevés mais comment faire pour leur rendre le moral, leur donner envie de penser à l'avenir ? Ainsi est née l'idée de les aider à refleurir la vallée, replanter les jardins et les potagers."

Dans la Roya, les gens vivent dehors. Le jardin, c'est toute leur vie ! Wilfrid Bricourt, association "Aide aux sinistrés"

Laure Néron, Alexandre Tramier sont très actifs dans l'association "Aide aux sinistrés" que préside Wilfrid Bricourt (à droite). (LAURE NERON / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une expédition verte

Voilà deux semaines, 14 camions chargés de plantes offertes par des horticulteurs, des fleuristes, des jardiniers ont pris la direction de la Roya. À l’intérieur de ces camions, une multitude de plantes vivaces, aromatiques, médicinales mais aussi 400 pieds de vigne et 1000 pieds de lavande.

Laure Néron, journaliste, photographe et jardinière, a participé à cette expédition :

"Nous avons été accueillis par une hola ! Puis nous avons installé un marché aux plantes. Les bénévoles présents ont trié le contenu des camions (vivaces, arbustes à racines nues, arbres de haie etc.).

Ensuite, les habitants sont venus chercher les plantes correspondant à leurs besoins. D'autres sont arrivés pour prendre des végétaux et aller les replanter dans des jardins dévastés. Les jardiniers qui s'y connaissent en plantes ont été vraiment très touchés par tous ces dons dans lesquels ils ont pu trouver des plantes de collection."

Un autre grand convoyage de plantes est déjà prévu pour le 24 avril. (LAURE NERON / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L'entraide malgré la crise

Les plantes ont trouvé place dans les jardins de Breil-sur-Roya et alentour. Certaines poussent désormais dans des poteries peintes par les enfants des écoles et des centres de loisirs.

De nombreuses plantes ont été offertes par Alexandre Tramier, dont la pépinière, Les arômes du grès, est installée à Orange, dans le Vaucluse. Malgré une situation économique très délicate en raison de l’annulation des marchés des fêtes des plantes ce printemps encore, il n’a pas hésité à entrer dans cette opération solidaire :

"On habite tous à quatre heures de route de la vallée, mais cela n'empêche pas la solidarité. J'ai donné une grosse collection de sauges de différentes origines, des plantes aromatiques notamment du romarin. Et un peu de toutes les plantes que je produis."



Les bénévoles se relaient pour redonner vie aux jardins des plus âgés. (LAURE NERON / ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment participer à cette action

Le prochain voyage vers la Roja aura lieu le samedi 24 avril.

Que vous soyez professionnel ou jardinier, vous pouvez offrir des plantes en les déposant au siège de l'assocation : 125, route de Cairanne, 84029 Camaret-sur-Aigues.

Il existe 16 points de collecte dans les antennes du Secours Populaire français dans les Alpes-Maritimes :

D'autres informations sur la page Facebook de Wilfrid Bricourt / Aide aux sinistrés.