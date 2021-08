Jardin. Le parc Phœnix à Nice et son diamant vert

Au centre de la grande serre vivent les végétaux de climat tropical humide. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Botanique et zoologique, le parc Phoenix s’étend sur 7 hectares en plein cœur de Nice. Il est labellisé "Jardin Remarquable" ; 75% des animaux qui y vivent ont été saisis par les douanes. On y trouve notamment des perroquets, des wallabies, des lémuriens et des ouistitis.

Une des plus belles serres d'Europe

Côté jardin, le patrimoine végétal est d’une très grande richesse, notamment à l’intérieur d’une magnifique serre parcourue en compagnie de Jean-Michel Meuriot, chef de service du parc : "Nous avons la chance de bénéficier du "diamant vert". C'est une serre de 6.000 mètres carrés, de 25 mètres de haut. Ses dimensions font d'elle une des plus grandes serres d'Europe. Elle est d'un seul tenant, ne comporte aucun pilier intermédiaire. La végétation a eu largement le temps de s'adapter et de bien se développer."

Dans le "diamant vert", on a une vue à 360° sur tous les végétaux. Jean-Michel Meuriot

Des plantes de tous les milieux

Dans cette immense serre sont reconstitués différents climats. Lianes, orchidées, oiseaux de paradis, aristoloches géantes vivent dans la partie réservée aux végétaux de climat tropical humide.

Une partie de la serre est réservée aux fougères accompagnées de quelques crocodiles.

L’Afrique australe montre notamment des plantes de climat sec comme des plantes cailloux (Lithops) et des plantes bouteilles dont le gros tronc sert de réserve d’eau.

Sauges, palmiers et bambou géant

À l’extérieur du parc, la diversité végétale est également impressionnante : sauges subtropicales qui fleurissent en hiver, hibiscus, pavots en arbre, agaves, fougères corne-d’élan accrochées au tronc des arbres...

D'autres plantes viennent des îles Canaries. On peut y voir aussi une collection de palmiers et un bambou qui va faire parler de lui : "Nous avons planté un Dendrocalamus asper, un bambou tropical géant qui va atteindre 15m de haut à maturité. Dans quelques années, les chaumes mesureront 30 cm de diamètre. Ce sera une plante véritablement exceptionnelle."

Ouvert tous les jours

Le parc Phoenix de Nice est un trésor pour les amoureux de jardin et de botanique. Si vos enfants ou petits-enfants ne sont pas branchés plantes, et on peut les comprendre, pas de souci. Vous pouvez passer un accord avec eux. Une serre contre un parcours d’accrobranche. Une collection végétale contre un passage dans l’une des aires et tout le monde sera heureux.

L’entrée du parc est située sur la célèbre promenade des Anglais. Il est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30.