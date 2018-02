Jardin. Le cresson, alias "Santé du corps"

La célèbre soupe de cresson... avec une pointe de crême fraîche. Un délice ! (GETTY IMAGES)

Récemment, de nombreux auditeurs m’ont interrogé sur le cresson et sur sa culture… Il faut savoir que trois espèces distinctes de cresson sont appréciées par les jardiniers comme salade, légume feuilles ou condiment. Le cresson de fontaine est une plante vivace (semi-aquatique) poussant les pieds dans l’eau de source. Il croît spontanément dans la nature en bordure de ruisseau. C’est le cresson le plus cultivé et le plus commercialisé par les maraîchers…

Le cresson exige de l'eau pure

Gloire des jardiniers de Méréville, dans l’Essonne, il n’est pas toujours facile de culture au jardin familial, surtout si celui-ci ne bénéficie pas d’eau potable, parfaitement pure, exempte de toute pollution et provenant d’une source ou d’un forage.

Le cresson alénois est lui une plante annuelle, de végétation très rapide et de culture facile, il est souvent employé comme condiment en nouvelle cuisine, pour sa saveur piquante. C’est le cresson le plus recherché par les jardiniers pratiquant la permaculture. La levée du semis est très rapide, après quatre semaines de culture, il "monde vite à graines", surtout en été, ceci nous oblige à renouveler fréquemment les semis.

Enfin, le cresson de jardin, nommé par les jardiniers "cresson de terre" est certainement le plus cultivé au jardin familial et dans les "potagers pédagogiques". Il offre, par l’aspect de son feuillage, quelque analogie avec le cresson de fontaine… Il en diffère cependant en ce qu’il est tout à fait terrestre ! Ce cresson bisannuel est de culture très facile, même pour le jardinier débutant.

Riche en vitamines, minéraux et antioxydants

Tous ces cressons sont consommés depuis des siècles. Cultivés par les moines jardiniers, ils étaient, surnommés au Moyen-Age "santé du corps" ! Ce sont parmi les légumes verts, les plus riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Le cresson de jardin doit être semé au potager en mars-avril, selon les régions, à exposition modérément ensoleillée. Un dernier conseil : la récolte doit se faire feuille à feuille pour être consommée crue, puis en fin d’été, on sectionne les touffes ras-de-terre pour confectionner la célèbre soupe au cresson.