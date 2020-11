Jardin. La sauge officinale au jardin et en cuisine

Sauge officinale (Salvia officinalis). (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La sauge officinale réunit toutes les qualités ! Elle se cultive facilement dans un carré d’aromatiques. Elle pousse bien en pot. Elle se glisse dans de nombreux plats. Enfin, elle a des vertus médicinales. D’ailleurs son nom botanique Salvia dérive du latin "salvare" qui signifie guérir ou sauver. Au Moyen Âge, on avait coutume de dire :

Qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais le médecin.

Pour les petits bobos

La liste de ses vertus est longue. En voici une qui peut vous être utile au jardin : si vous vous faites piquer par une bestiole ou si vous vous blessez superficiellement, appliquez quelques feuilles fraîches pour désinfecter le bobo.

De toutes les couleurs

Cette bonne plante s’installe au soleil, dans un sol bien drainé. La couleur des feuillages et des fleurs est très diversifiée, explique Laurent Bourgeois. Sa pépinière Arom’Antique est installée dans la Drôme :

"Les feuillages sont très décoratifs, panachés de jaune, de vert, de rouge, de blanc. Il existe une variété à feuillage totalement pourpre. Du côté des fleurs, il existe des floraisons blanche violette, rose plus ou moins soutenu. Ce sont toutes des plantes peu encombrantes, elles ne dépasseront pas 60 cm de haut."

Katia et Laurent Bourgeois produisent leurs plantes aromatiques, au pied du Vercors, dans la Drôme. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

À tailler deux fois par an

La sauge officinale résiste très bien au froid. Pour lui garder une jolie silhouette et l’aider à bien se ramifier, taillez-la deux fois par an, après sa floraison et au mois de mars avant le redémarrage de la végétation.

Si vous ne taillez pas au début du printemps, la sauge va produire du vieux bois en son centre, et au fil des années, la plante va devenir moche.

Direction la cuisine !

Les feuilles peuvent être séchées et conservées.

Fraîches, elles accompagnent de nombreux plats. Laurent Bourgeois en est un grand amateur :

La sauge, c'est délicieux avec les pâtes, avec le riz. Des feuilles parfument l'huile d'olive. C'est une plante qui accompagne parfaitement toutes les viandes blanches et les volailles. Mais il ne faut pas en abuser. Le goût est assez prononcé et mieux vaut l'utiliser avec parcimonie. Laurent Bourgeois

Recette de pesto à la sauge

Ingrédients : 120 g de feuilles fraîches ; 200 g de poudre d’amande ; le jus d’un citron ; 5 gousses d’ail ; 1/2 litre d’huile d’olive.

Préparation : passez tout au mixer. Assaisonnez ensuite à votre goût.

À déguster avec des pâtes ou sur des tranches de pain à l'apéritif.