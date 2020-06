Jardin. L'ail d'Afrique du sud, aussi beau que bon

Chez le tulbaghia, les fleurs peuvent être roses ou blanches. Le feuillage uni ou panaché comme chez 'Silver Lace'. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L’ail d’Afrique du sud cumule toutes les qualités. Le tulbaghia, c’est son nom latin, est une petite plante facile à trouver et à cultiver dans un pot sur une terrasse, comme en pleine terre et notamment au potager.

À admirer et à manger

Il résiste très bien à la sécheresse, il peut être installé parmi d’autres plantes qui aiment le soleil et un arrosage réduit au minimum.

Il n’est jamais malade et, en plus, vous pouvez le faire passer à table comme Mark Hodson qui le produit dans sa pépinière angevine, Turcieflor : "C'est délicieux avec une salade verte ou du fromage blanc, par exemple. On peut aussi en faire de la tapenade. Nous en avons mangé récemment dans un food truck tenu par une passionnée de tulbaghia, c'est une bonne idée. Par ailleurs, quelques petites fleurs posées délicatement sur une assiette, c'est très joli et ça ajoute un peu de goût... On peut aussi en poser sur du poisson, juste au moment de servir."

Cécile et Mark Hodson dans l'une des serres de leur entreprise angevine, Turcieflor. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Nos conseils de culture

La culture de l'ail d'Afrique du sud est simplissime ! Vous pouvez le planter au potager, à côté de vos herbes aromatiques (persil, basilic, estragon, ciboulette...). Mais vous pouvez aussi le cultiver tout seul dans un pot. L’important, c’est qu’il reçoive du soleil, de la chaleur, et que ses racines ne trempent jamais dans l’eau. Si vous le plantez en pot, n’oubliez pas de mettre des billes d’argiles ou de la pouzzolane dans le fond du pot.

L’année suivant la plantation, le tulbaghia formera une jolie touffe de 30 cm de large environ et il fleurira six mois de l’année : "C’est très florifère. Le tulbaghia fleurit en continu de la moitié du printemps jusqu’aux premières gelées. Les fleurs sont petites, délicates et très élégantes. Elles ressemblent à des minis étoiles et semblent danser quand il y a un peu de vent."

Tulbaghia 'Pearl'. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une plante anti-taupes

L’ail d’Afrique du sud est moyennement frileux. Il résiste au gel jusqu’à - 8, -10°C. En cas de grand froid, habillez-le de feuilles mortes. Il devrait passer l’épreuve.

Cette plante devient très tendance, notamment chez les grands chefs, et on commence à la trouver un peu partout, en jardineries, chez les pépiniéristes ou sur internet.

Enfin, un petit message à tous les jardiniers ou jardinières qui râlent après les taupes : l’ail d’Afrique du sud est connu pour faire prendre la poudre d’escampette à ces petits mammifères !