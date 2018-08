Jardin. Divers radis d'hiver

Le daikon, radis venu du Japon. (Laurent Mariotte)

Les récoltes vont bon train dans le potager. Et la place se libère par endroits.Voilà une bonne occasion d'y installer des légumes à récolter durant la mauvaise saison.

Alors que semer au mois d'août ? Chicorée, épinard, mâche, navet, cerfeuil… la liste est finalement assez longue. Les radis aussi se sèment en ce moment. Et pas seulement les classiques petites racines roses et blanches. Il est des variétés qui pourrez bien vous étonner.

Des radis blancs japonais

Il s'agit des daïkons. Ce nom ne vous dit rien ? Vous avez pourtant certainement vu leurs longues racines blanches commercialisées en hiver, à côté des navets. Et il est vrai que les daïkons se préparent souvent en pot au feu. C'est un peu dommage. Car leur chair croquante, juteuse légèrement piquante se prête très bien aux crudités. Et il n'y a pas que le daïkon : plusieurs autres radis d'origine asiatique sont proposés aux jardiniers. Parmi lesquels la variété chinoise 'Red Meat'. Il s'agit d'une vraie surprise. Rond, crème avec un collet vert, ce radis ressemble à un navet. Mais il suffit de le découper pour découvrir une chair rose, juteuse, au goût délicieusement poivré et fruité.

Les "radis à bière"

Revenons en Europe. Vous connaissez certainement les radis noirs ? Mais avez-vous déjà cultivé des radis "à bière" ? C'est ainsi que l'on nomme en Allemagne ces radis blancs que l'on sert traditionnellement dans les fêtes de la bière. On les mange en tranches trempées non pas dans du sel mais dans du sucre. Avis aux amateurs de curiosités : certains radis à bière sont cultivés pour leurs racines mais aussi… pour leurs fruits ! Des gousses de graines que l'on récolte, tendres et juteuses, le printemps suivant le semis des radis.

Quelle leçon tirer de cette présentation de différents radis ? Que l'on peut cultiver la biodiversité de plusieurs manières. En mélangeant les légumes entre eux, en les semant avec des fleurs et des aromatiques. Ou bien en déclinant chacune des cultures en différentes variétés.

Carnet d'adresses

Voici une liste non exhaustive de semenciers artisanaux qui proposent à la vente des graines de radis d'hiver.

Ferme Sainte Marthe

Baumaux (radis asiatiques, d'hiver et d'automne)

Graines del Païs

Biaugerme