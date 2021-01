Jardin. Des raisins de table aux goûts très étonnants

De gauche à droite : 'Noah', 'Katarine', 'Vanessa' et 'Cornichon violet'. Ces variétés sont très anciennes et jamais malades. (ISABELLE MORAND / SEBASTIEN TAN / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

L’hiver est une très bonne période pour planter une vigne de table. Vous trouverez les plants en conteneur, mais également à racines nues, ce qui revient moins cher.

Le vin des guinguettes

Si vous cherchez une vigne qui ne sera jamais malade, regardez du côté des variétés cultivées dans le passé en Ardèche, en Ariège, en Vendée. Nos aïeux les dégustaient à table, mais ils en faisaient aussi du vin spécial. Une vraie piquette qu’on appellait alors le "ginguet". De là vient le mot "guinguette" où l’on servait ce vin aigre.

Des saveurs déconcertantes

Consommés frais, ces raisins sont délicieux. Et leurs goûts sont surprenants, comme a pu le constater Sébastien Tan qui produit ces vignes dans sa pépinière du Sud-Ouest : "ll y a 'Isabelle', 'Georg', 'Kodrianka', 'Noah'... Il existe aussi Vitis labrusca 'Vanessa', une variété moins connue, aux grains roses et sans pépin".

La variété 'Isabelle' offre le goût le plus étonnant: un mélange de fraise des bois, framboise, cerise. J'en fais des sorbets et des jus. Si vous en goûtez les yeux fermés, vous serez incapable de deviner qu'il s'agit de raisin. Sébastien Tan, producteur

'" Noah', aux grains blancs, offre aussi le goût de fraise des bois mais on y retrouve en plus des notes d'ananas et de fruit de la passion."

La vigne 'Isabelle' est la variété dont les grains offrent les saveurs les plus surprenantes. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Parfaites sur une treille

Ces vignes ne connaissent pas de limite climatique. On en trouve sous d’autres noms en Suisse, au Canada, en Pologne, car elles supportent des températures très basses. Elles poussent même en Inde où elles endurent les pluies de la mousson.

Ce sont des vignes poussantes qui conviennent parfaitement à une plantation au pied d’une treille ou d’une pergola. Le feuillage volumineux crée une ombre bien appréciable en été.

Sébastien Tan produit vignes et fruitiers rares dans le Sud-Ouest. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pas de vigne en pot

Pour qu'une vigne se développe bien, il faut la replanter en pleine terre. Si vous la laissez dans son pot, vous la perdrez au bout de quelques années : "On trouve parfois dans les jardineries des gros pieds de vigne en pot. Ce sont, sans doute, des vignes que vous perdrez rapidement.

Ces plantes ont forcément "chignonné". Elles sont restées trop longtemps dans leur pot. La racine a tourné, tourné, tourné sur elle-même... et la plante a intégré ce phénomène dans sa mémoire cellulaire. Même si vous la replantez en pleine terre, elle aura bien du mal à s'enraciner ou elle en sera incapable ! Vous pouvez toujours couper un peu la racine pour l'aider à redémarrer, mais la plupart du temps, c'est un échec qui vous attend, malheureusement."

Des récoltes abondantes

Plantez votre vigne au soleil, en terrain sec. Arrosez bien la première année pour l’aider à s’ancrer dans le sol. Elle se passera d’eau par la suite.

Côté récoltes, comptez sur un kilo de raisin au départ. Après quelques années, vous récolterez entre 20 et 30 kilos par pied.

La pépinière Sebtan est actuellement en cours de déménagement. Sébastien Tan et Cécile Troux quittent Montauban pour Albi. Réouverture au printemps. Nouvelle adresse : 200, chemin de Flaujac, 81380 Lescure d'Albigeois.