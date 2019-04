Jardin. Des mini-jardins sur table

Plantes grasses, aromatiques ou petites vivaces peuvent trouver leur place dans ce mobilier. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

La table aqua-végétale a été inventée par deux jeunes paysagistes, Benoît Brisset et Alban Heroux. Ils ont eu l’excellente idée de concevoir un mobilier de jardin design et gourmand. Imaginez : vous prenez place à l’une de ces tables réalisées en grande partie avec des matériaux de récupération et customisées. Vous êtes à la hauteur d’un mini jardin coloré, planté de succulentes ou de plantes aromatiques.

Aromatiques à portée de main

Et là, vous n’avez plus qu’à tendre la main pour cueillir des feuilles, des tiges de ciboulette, de persil, d’origan. Bien pratique pour les soirées salades ou barbecues dès les premiers beaux jours. Les végétaux sont installés dans des petits bacs adaptés, comme l’explique Benoît Brisset, co-créateur de cet Esprit Vert :

"Les bacs de plantation en zinc sont formés aux dimensions de la table. On a des substrats adaptés à chaque plante. Si les plantes ont besoin de drainage, les bacs comporteront une couche de drainage.

Ce que je préconise quand même, c’est de planter une végétation résistante à la sécheresse comme les sédums, des plantes succulentes ou des plantes de rocaille. J’aime aussi y planter toutes sortes de thyms. Les thyms se développent vraiment bien. Il faut même jardiner sur la table, les tailler car ils peuvent se montrer envahissants".

Alban Heroux et Benoît Brisset, co-créateurs de Esprit Vert. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE)

Au milieu coule un ruisseau

L’entretien de ce tout petit jardin sur table est réduit au minimum. Les plantes adaptées ne sont pas très gourmandes. On peut attendre 4 à 5 ans avant de renouveler le substrat.

Cerise sur le gâteau, au milieu de la table coule un ruisseau. Le murmure de l’eau est bien agréable. L’été, les oiseaux viennent s’y abreuver ou s’y nettoyer les plumes. Le système permet d’apporter un peu de fraîcheur aux plantes et là encore, pas besoin de se casser la tête : "Le système fonctionne avec une réserve d'eau (bassine, seau en zinc, bassin en bois). Une pompe en circuit fermé alimente le cours d'eau en permanence."

Si vous voulez découvrir ces tables aqua-végétales, rendez-vous à la fête des plantes de printemps qui se tient jusqu’à demain soir au Domaine Saint Jean de Beauregard, dans l’Essonne.

Sur l'agenda ce samedi

- Portes ouvertes du Flérial, hameau de la Pautenotte, à Volgré (Yonne). Pour découvrir le jardin punk, créé par le pépiniériste et paysagiste Éric Lenoir. Plantes aquatiques et vivaces de collection.

- Jardins en Seine, sur la terrasse du Fécheray, à Suresnes (Hauts-de-Seine). Thème : "La couleur au jardin". Expo des œuvres du concours paysager 2019.

- Plantes et jardins du Trégor, au Château de Kergrist, à Lannion Ploubezre (Côtes d'Armor).

- Fête du printemps, dans le parc de la mairie, Le Pontet (Vaucluse).

- Les Floralies d'Orgeval, Parc de la Brunetterie, à Orgeval (Yvelines)

- Expo vente de plantes, à la Base nature de Fréjus (Var)

- Foire aux plantes rares et Art des jardins, au Parc du Rancé, à Genay (Rhône). Vente de plante, animations et démonstrations de matériel de jardinage écologique.

- Les Jolies Flores, foire aux plantes, au Couvent des Cordelières, à Provins (Seine-et-Marne).

- Plantes en fête, au jardin des Lakas, à la Plaine-sur-mer (Loire-Atlantique).