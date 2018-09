Jardin. Comment faire mûrir vos tomates vertes ?

Panier de fruits et légumes avec tomates vertes (GETTY IMAGES)

Des astuces pour faire passer vos dernières tomates du vert au rouge !



Les grosses tomates commencent à avoir du mal à passer au rouge. Et ça agace. Vous avez beau leur promettre un somptueux mariage avec une mozzarella ou une super ratatouille-party avec leurs copines les aubergines, rien n’y fait. Elles refusent de rougir. La faute à la chaleur moins présente. Il va donc falloir les aider un peu.

Faites le ménage !

Une première méthode consiste à les obliger à se concentrer sur leur mûrissement. Enlevez une feuille sur deux le long de la tige mais conservez des feuilles en bas et surtout des feuilles en haut du plan, car elles vont permettre une meilleure photosynthèse. Supprimez les fleurs, car elles n’auront plus le temps de produire des fruits. Et soyez sans pitié pour les tomates les plus rikiki. Conservez seulement des fruits de bonne taille et, si possible, déjà un peu colorés.

Journal, pomme ou banane

Si un coup de froid s’annonce, foncez vers vos précieuses tomates et récoltez-les. Vous allez les aider à mûrir ailleurs qu’au jardin.



Les conseils de Julie Parra, une jeune pépiniériste du sud-ouest, spécialisée dans les variétés de tomates anciennes : "On les met dans une cagette qu’on recouvre de journal et puis on attend… La chaleur accélère le mûrissement. Sinon, on prend une pomme ou une banane. On place le fruit à côté des tomates. On place le fruit dans du papier journal ou de l’aluminium. Ça va accélérer le mûrissement car ce sont des fruits qui produisent de l’éthylène, une hormone végétale qui permet le mûrissement d’un fruit."

Inspection quotidienne

Chaque jour, jetez un œil sur les fruits, car les tomates peuvent mûrir ou pourrir à vitesse grand V. Une autre méthode consiste à les pendre haut et court : "On peut arracher le pied en entier, le pendre tête en bas et attendre. Il faut que ce soit un endroit à l’abri, au sec, avec un peu de lumière qui passe, mais pas trop non plus. Et puis, on attend que le pied fasse son travail tout seul."

La confiture de tomates vertes

Une suggestion : transformez vos tomates vertes en confiture.

Recette express : 1 kg de tomates coupées en morceaux, 700 g de sucre à confiture, le jus de 2 citrons non traités. Comptez 40 min de cuisson à feu moyen. Bon appétit ! Et merci à Julie Parra, de la pépinière Ah ! La ferme des saveurs.