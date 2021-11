Framboisiers : nos conseils pour bien les choisir et réussir leur plantation

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

C’est le moment de planter des framboisiers pour une première récolte l’an prochain. Pour pouvoir faire des tartes et des confitures, il faut en planter plusieurs pieds. Et surtout bien choisir la variété.

Remontant ou non-remontant ?

Il existe deux sortes de framboisiers. Ceux qui donnent abondamment une seule fois, en fin de printemps et début d’été, abondamment. Et ceux qu’on appelle framboisiers remontants. Ils donnent des fruits du milieu de l’été jusqu’aux premières gelées. Renseignez-vous bien aussi sur la saveur des fruits. Les rouges sont généralement très parfumés. Les framboises blanches sont plus douces mais beaucoup plus sucrées.

Le framboisier est un arbuste de culture facile. (VIRGINIE BLANQUART / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Les secrets d'une plantation réussie

Frédéric Lantin est pépiniériste. Son entreprise, Ribanjou, est spécialisée dans la production d’arbustes à petits fruits : "Le framboisier a une racine vivace. Chaque canne a une durée de vie de deux ans. En revanche, la racine peut perdurer pendant une dizaine d'années. C'est une plante qui pousse spontanément en lisière de bois et aime le soleil du matin, les sols drainants, plutôt légers et riches en matière organique. Si elle est installée dans de bonnes conditions, le framboisier est autonome.

N'oubliez surtout pas que cet arbuste a besoin d'un sol riche. Il faut donc pailler son pied avec tout ce qui vous tombe sous la main, des feuilles mortes, de la vraie paille, des écorces et, éventuellement, du compot. Cette plante est très gourmande en matière organique."

"En été, il faut bien arroser les framboisiers quand il fait très chaud ou très sec." Frédéric Lantin, pépiniériste à franceinfo

Au château de Brécy, dans le Calvados, les framboisiers palissés sont cultivés seuls et palissés sur une parcelle du jardin. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le palissage, une garantie de succès

Pour avoir de belles récoltes, il faut planter les framboisiers en ligne et les palisser.

- Installez des piquets haut de 1 m environ.

- Tendez des fils métalliques ou plastifiés entre ces piquets.

- Plantez les framboisiers tous les 40 à 50 cm.

Le palissage assure la bonne circulation de l'air entre les pieds et évite donc l'arrivée de maladies (pourriture grise, anthracnose, mosaïque du framboisier...). Cela empêche également les branches souples de pencher jusqu'au sol et préserve les fruits de toute souillure.

En 5 à 6 ans, trois plants de framboisiers peuvent donner 1 kg de fruits.

Frédéric Lantin produit ses arbustes à petits fruits en bio, à Tiercé, en Anjou. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pas de mariage avec cassissier ou groseiller

Le framboisier est un conquérant...Il a vite fait de faire le ménage autour de lui ! "Le framboisier drageonne. Si vous l'installez à proximité d'un autre arbuste à petits fruits - cassissier, groseiller, groseiller à maquereau - il l'envahira forcément. Et vous risquez d'avoir des difficultés pour nettoyer, enlever le framboisier installé. Je vous conseille de le planter à part, de bien le cerner, en passant par exemple la tondeuse pour éviter qu'il ne s'étende de trop."

"On peut planter à son pied des fraisiers des bois. Ils ont les mêmes besoins et forment un couple durable." Frédéric Lantin à franceinfo

Attention aux oiseaux !

Quand les fruits commencent à mûrir, n’hésitez pas à placer un filet sur vos arbustes. En effet, les oiseaux aiment autant les framboises que nous !