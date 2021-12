Cultiver un potager en lasagnes

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Le principe de la lasagne au potager est le même que celui de la lasagne en cuisine. On démarre avec une couche de ceci, on ajoute de cela et on remet une couche de ceci…

Des parcelles de culture bien bordées

La taille d’une lasagne est celle que vous voulez, vous pouvez en faire plusieurs de différentes tailles dans votre potager. Une lasagne peut être bordée de planches pour tenir la terre. Prenez des planches de 40 cm de largeur, et enfoncez-les de 10 cm minimum dans votre sol.

Des planches permettent de délimiter les lasagnes et de tenir la terre. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Recette pour des lasagnes réussies

Depuis plusieurs années, dans les Jardins de Cadiot, en Dordogne, Manon Pohu cultive ainsi son potager : "Il suffit d'alterner des couches, du vert, du sec, du vert, du sec en permanence. On utilise les produits du désherbage. À l'automne, par exemple, on ajoute les capucines qui ont séché, les tiges des courges, des dahlias, le feuillage des haricots..."

"Tout ou presque peut permettre de nourrir la terre naturellement." Manon Pohu, les Jardins de Cadiot à franceinfo

"Au printemps, quand on désherbe le jardin ou le potager, on ajoute une couche. Pas besoin d'aller à la déchèterie ou de faire un gros tas au fond du jardin." Et si vous avez trop de déchets pour les lasagnes, mettez le reste au compost.

Un sol régulièrement nourri assure de belles récoltes de légumes. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une lasagne, ça se prépare !

Dans cette lasagne, vous pouvez planter tous vos légumes, vos plantes aromatiques, des fleurs aussi. Mon conseil : ne voyez pas trop large, surtout pour planter, entretenir, voire arroser facilement. En tendant la main, vous devez pouvoir atteindre le centre de la parcelle de culture.

Pour préparer la base d’une lasagne, il faut souvent faire place nette. Vous pouvez enlever les adventices à la main, passer la grelinette ou bien étaler quelques cartons qui bloqueront la pousse des indésirables.

Manon Pohu, dans son potager. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pas de carton dans la lasagne

Si les cartons peuvent être utilisés pour préparer le terrain, ne les utilisez pas en revanche dans vos couches successives de déchets.

"Il y a de la colle dans les cartons, peu importe d'où ils viennent. Les vers de terre adorent la cellulose, ils vont faire leur boulot de vers de terre, manger, dégrader le carton, mais vont aussi apporter de la colle dans la terre. Donc, pour les légumes, c'est pas terrible..."

Grâce aux déchets verts ou bruns, le sol est enrichi en permanence. Vous pouvez de temps à autre ajouter un peu de tonte de gazon. Il est aussi possible de réaliser des buttes forestières à base de branchages, de terre, de différents paillis, de feuilles mortes. Pensez-y si vous avez mal au dos.