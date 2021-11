"Célestine" pour se former à la permaculture, à l'agroécologie

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

"Célestine de retour à la terre" est un centre de formation itinérant en permaculture et agroécologie. Il a été créé voilà deux ans par Céline Libouban, qui habite à Romainville, en Seine-Saint-Denis.

Interventions dans des écolieux

Les formateurs, au nombre d’une quinzaine, interviennent dans des écolieux à la campagne comme en ville. Petit rappel ce qu’est un écolieu : "C'est un lieu privé ou public à visée écologique, qui veut devenir plus responsable dans ses pratiques, qui veut faire pousser sa nourriture et utiliser moins d'énergie et moins de ressources."

Permaculture, forêt-jardin, fours en terre paille

Les formations organisées par "Célestine" durent de 1 à 4 jours. Elles ont lieu pour la plupart en Seine-Saint-Denis et dans l’Yonne. Le château du Feÿ près de Joigny en a accueilli plusieurs cette année. Idem au jardin punk d’Éric Lenoir et à la Haie de Morgon, un jardin agrinaturel expérimental et collectif situé juste à côté.

Les formations ne se limitent pas au Ba-ba d’une culture en sol vivant. Elles incluent des sorties ethnobotaniques et ornithologiques pour adultes et enfants, la découverte de forêts-jardins ou la construction de fours en terre paille pour faire cuire son pain.

Formation à la Haie de Morgon, dans l'Yonne. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Une demande forte

Pour Céline Libouban, il s’agit avec ces formations de répondre à des attentes de plus plus prégnantes : "Je rencontre énormément de gens qui se posent des questions essentielles. Que puis-je changer dans ma vie privée, ma vie professionnelle ? Comment offrir un avenir meilleur à nos enfants ? Comment vivre un peu plus dignement ?

Toutes ces questions se sont posées encore plus fortement avec la crise sanitaire. Enfin, le phénomène s'est encore accru l'an dernier avec les grosses chaleurs, les périodes de canicule qui nous touchent physiquement."

"Quand les êtres humains sont physiquement touchés, les consciences s'éveillent." Céline Libouban, à franceinfo

Des prix souples

Du côté des prix, Céline Libouban et les formateurs ont choisi une formule souple adaptée à la situation de chacun : "On essaye vraiment d'ajuster les prix pour que le plus de monde participe. Donc, on a un système de prix libre et conscient avec un prix repère. Cela signifie que les gens qui veulent, qui peuvent payer le prix repère le paye et d'autres, qui n'ont pas les moyens, vont payer moins."



Des enfants en visite à la Cité maraîchère de Romainville, en Seine-Saint-Denis. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Rendez-vous à Romainville

Le week-end des 20 et 21 novembre 2021, "Célestine" organise une conférence autour des jardins de Tchernobyl à la cité maraîchère de Romainville et une journée de balade et d’observation dans les paysages verts urbains et les jardins cachés. Plus d’infos sur celestine-formation.fr