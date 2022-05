Avec les basilics, faites le plein de saveurs et de couleurs

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Jardin Isabelle Morand Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Il se plante au jardin après les saints de glace (mi-mai) et se cultive facilement en pot. Le basilic relève nos plats estivaux.

C’est le moment de planter du basilic (Ocimum). Cette plante aromatique est une grande frileuse et si vous la plantez avant les dernières gelées, elle risque de mourir.

Cette herbe savoureuse est originaire d’Asie du sud et on sait qu’elle était déjà cultivée en Égypte voilà 4000 ans. Le basilic aime la chaleur, le soleil, un sol riche en matières organiques et l’humidité. Pour le garder en forme, il faut l’arroser régulièrement.

Des saveurs différentes : anis, citron, réglisse...

Du côté des saveurs, c’est un festival ! Un aperçu avec Laurent Bourgeois qui produit une belle collection de basilics dans sa pépinière drômoise Arom'antique.

"Les deux plus connus sont le basilic à petites feuilles et le basilic à grosses feuilles. Mais d'autres sont à découvrir. Certains basilics développent des parfums d'anis, de citron ou de cannelle comme le basilic thaï dont, par ailleurs, les feuilles et les tiges sont violettes."

"Essayez le basilic citron qui accompagne bien les poissons et les salades." Laurent Bourgeois à franceinfo

Une belle diversité de couleurs

Tous les basilics ne sont pas verts. La feuille peut être vert foncé, vert clair, jaune (chez le basilic citron). Laurent aime particulièrement le basilic pourpre : "C'est un basilic très épicé. Son feuillage est très décoratif. À la maison, on l'aime l'associer avec le melon car, dans l'assiette, le contraste fait toujours de l'effet."

Le basilic accompagne divinement les tomates mozza. Sans lui, pas de pesto, pas de soupe au pistou. Grâce à lui, vous pouvez aussi parfumer de l’huile.

Katia et Laurent Bourgeois cultivent leurs collections de plantes aromatiques, à Parnas, dans la Drôme. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Pour la récolte, ni couteau, ni sécateur

Quand vous prélevez des feuilles, n’utilisez pas de couteau, pas de sécateur, pas de paire de ciseaux. Prélevez les feuilles à la main. Mais pourquoi ?

"Un basilic, ça se pince. Utilisez vos ongles pour prélever les feuilles. Le basilic craint particulièrement l'oxydation. Si vous utilisez un couteau, il va noircir très rapidement. Quand il noircit, ce peut être une porte d'entrée à divers champignons et votre basilic peut en souffrir et même en mourir ! C'est aussi un problème en cuisine. Les restaurateurs le savent et ils utilisent leurs doigts ou des paires de ciseaux en bois pour que le basilic garde un aspect parfait dans l'assiette."

Des glaçons... pour la soupe

À la fin de l’été, récoltez les dernières feuilles. Coupez-les finement, remplissez des bacs à glaçons et mettez-les au congélateur.

Dans l’hiver, récupérez un ou deux glaçons pour parfumer une soupe, c’est délicieux !