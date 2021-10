"Automne tropical", une immersion dans les forêts tropicales au Jardin des plantes, à Paris

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

On les appelle les plantes épiphytes. Elles vivent accrochées sur les arbres, sans terre...

Jusqu’au 15 novembre prochain, les Grandes Serres du Jardin des plantes à Paris accueillent l’exposition "Automne Tropical". Profitez des vacances de la Toussaint pour la visiter et emmener les enfants à la découverte de plantes surprenantes qui poussent sans terre, accrochées aux arbres, à 3 m ou à 30 m de hauteur dans la canopée.

Des plantes astucieuses...

Dans la nature, dans les forêts tropicales humides, des orchidées, des fougères, des anthuriums... vivent très bien ainsi. Patrick Blanc, botaniste et inventeur des murs végétaux a observé ces végétaux lors de nombreuses expéditions : "Elles n'ont pas besoin de terre pour vivre, mais certaines sont assez malignes et fabriquent en plus leur propre humus.

Les feuilles des Broméliacées, famille de plantes à laquelle appartient l'ananas, s'imbriquent les unes dans les autres et forment des espèces de cylindres. Ces cylindres permettent à la plante de récupérer de l'eau mais également des feuilles mortes qui se décomposent et forment de l'humus. Les Platycerium (fougères corne-de-cerf) ont une autre tactique. Quand les feuilles meurent, elles se replient sur elles-mêmes."

"Certaines fougères peuvent accumuler 20 à 30 kg d'humus sans se décrocher de leur arbre hôte." Patrick Blanc à franceinfo

En France, vous pouvez observer des plantes épiphytes, aux abords des cascades notamment. Elles s'accrochent à des algues, à des mousses et même sur les rochers.

La fleur et le colibri

Dans cette exposition, vous pourrez voir quantité de plantes épiphytes américaines aux fleurs rose pétard, rouge vif, orange flashy. Ces couleurs vives sont là pour attirer leurs pollinisateurs favoris, les colibris. Ces petits oiseaux au bec long et fin viennent prélever le nectar dans les fleurs en forme de tube.

Vous pourrez aussi voir des Medinilla, aux énormes fleurs roses pendantes, très communes dans les forêts des îles Salomon, à l’est de la Papouasie Nouvelle-Guinée.

"Ces plantes sont beaucoup plus adaptables qu'on le pense." Patrick Blanc à franceinfo

Les tillandsias ou "filles de l'air"

On les appelle les filles de l’air. Dans leur milieu naturel, les tillandsias poussent sans terre accrochées aux arbres ou aux fils électriques.

Vous trouverez dans les Grandes Serres une boutique éphémère pour mieux connaître ces jolies plantes peu exigeantes.

"Automne tropical", jusqu'au 15 novembre, Grandes Serres Tropicales du Jardin des plantes, 57 rue Cuvier, 75005 Paris. Tlj, sauf le mardi. Pour tous publics. Tarif : de 5 à 7 euros.