William Karel, co-réalisateur de "Une terre deux fois promise : Israël-Palestine" diffusé sur Arte : "Nous avons réalisé un film simple mais pas simpliste"

Blanche Finger et William Karel, réalisateurs "Une terre deux fois promise : Israël-Palestine", documentaire diffusé sur Arte mardi 24 avril à 20h50, à l'occasion des 70 ans de la création de l'Etat d'Israël, sont les invités d'"Info Médias".

Le documentaire revient sur les grandes phases de la création de l'Etat d'Israël, marquées dès le 19e siècle par les conflits et la violence. William Karel parle de l'objectif de ce documentaire : "On a dressé le bilan des 70 ans de l'État d'Israël. Nous avons voulu raconter ce qu'il reste du rêve de Theodor Herzl de créer un État juif. L'intérêt était de partir de Theodor Herzl et d'aller jusqu'en 1968, moment où la première colonie s'installe."

"Nous avons réalisé un film simple mais pas simpliste, revendique William Karel. Il fallait que ça soit clair, limpide que tout le monde puisse suivre, pas pour initiés."