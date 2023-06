"Tour de France : au cœur du peloton" : une série documentaire "pour les puristes et les touristes" sur Netflix

La plateforme sort jeudi 8 juin son documentaire événement dans les coulisses du Tour de France 2022.

C'est le Tour de France comme on ne l'a jamais vu. Lors de l’édition 2022, Netflix a filmé l’envers du décor. Cela donne Tour de France : au cœur du peloton, huit épisodes bluffants qui seront mis en ligne jeudi 8 juin à 9h, en partenariat avec franceinfo. Dolorès Emile, la directrice des séries-documentaires et des programmes de flux chez Netflix France, est l’invitée médias de Célyne Baÿt-Darcourt, mardi 6 juin. Elle résume d'une formule l'ambition de cette série : plaire à la fois "aux puristes et aux touristes".

NETFLIX

Qu'on aime ou pas le cyclisme, on ne peut être que captivé par cette série-documentaire qui va aussi vite que le peloton du Tour de France, accompagnée par une bande-son explosive, comme sait si bien le faire la plateforme américaine. Elle réussit à en faire un récit haletant pour ceux qui ont suivi la course l’an dernier (et donc qui connaissent le nom du vainqueur) et à capter l'attention des novices, à la fois en vulgarisant les règles, les enjeux, les stratégies, et en maintenant un suspense du début à la fin. Le pari de séduire un nouveau public, plus jeune, pourrait bien être payant. C'est la même recette que celle utilisée pour Pilotes de leur destin (Drive To Survive) sur la Formule 1 : les cinq saisons ont cartonné sur Netflix et ont contribué à relancer l'intérêt pour ce sport.

NETFLIX

Dans Tour de France : au cœur du peloton, le téléspectateur est embarqué dans les bus de huit équipes, dans les voitures des dirigeants et des commentateurs, dans les hôtels des coureurs. Il y a aussi des caméras installées sur les vélos. Mais ça va plus loin que l'aspect sportif. Ce sont des histoires humaines qui sont racontées. Netflix a misé sur une trentaine de protagonistes du Tour, est allé les filmer dès le printemps, dans leur quotidien comme Thibaut Pinot (qu'on voit nourrir ses chèvres chez lui en Haute-Saône), dans leur préparation (Julian Alaphilippe qui s'entraîne avant d'apprendre qu'il ne sera finalement pas sélectionné). Des récits qui nous mettent les larmes aux yeux, par exemple l'histoire de Fabio Jakobsen qui a failli mourir lors d'un accident dans un sprint en 2020 et qui gagne une étape sur ce Tour de France. À leurs témoignages se mêlent des extraits de la course diffusée sur France Télé.

Un regret, mais Netflix n'y est pour rien : l'absence de l'équipe du double vainqueur Tadej Pogacar, qui a refusé de participer au documentaire. Peut-être donnera-t-elle son accord pour la saison 2, dont le tournage aura lieu sur le Tour 2023.