"Tour de France, au cœur du peloton" : les premières images de la série Netflix sur les coulisses de la Grande Boucle

La série de huit épisodes a suivi huit équipes emblématiques lors de l'édition 2022. Elle sera diffusée dès le 8 juin sur la plateforme.

"Le Tour de France, c'est très simple : ça brûle, on est essouflé, la vitesse est incroyable. Soyez prêts à tout" : Netflix a levé le voile sur sa nouvelle série dans les coulisses de la Grande Boucle, disponible dès le 8 juin sur la plateforme.

Au travers des huit épisodes, tournés lors de l'édition 2022 du Tour de France, et dont franceinfo est partenaire, la série lève le voile sur la plus grande course cycliste du monde : de la préparation de la course jusqu’à la ligne d’arrivée à Paris, elle suit l’ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d’équipe, et expose les multiples enjeux de la course diffusée dans 190 pays.

Le documentaire propose des images au sein de la caravane du Tour, dans les voitures des directeurs de course, ainsi que sur les vélos des coureurs équipés de caméras embarquées.

"Tour de France : Au cœur du peloton", la série documentaire consacrée aux coulisses de la Grande Boucle, arrive sur Netflix le 8 juin (Image extraites de la série documentaire "Tour de France : Au cœur du peloton")

La quête du maillot jaune

Le premier épisode de la série est consacré aux premières étapes du Tour 2022 qui ont sillonné le Danemark. Deux équipes sont mises en avant, EF Education-EasyPost et Quick-Step Alpha Vinyl, équipe de Julian Alaphilippe absent cette année-là, qui se sont affrontées notamment lors du contre-la-montre inaugural de Copenhague.

Dans l'épisode numéro 2, c'est la Team Jumbo-Visma qui est à l'honneur avec l'arrivée du peloton en France, dans les Hauts-de-France. Les coureurs relient alors Dunkerque à Calais, avant d'affronter le lendemain les pavés du Nord sur plus de 19 kilomètres dans une étape reliant Lille-Métropole à Arenberg Porte du Hainaut. C'est alors le début de la quête du maillot jaune pour la Jumbo-Visma du Danois Jonas Vingegaard face au Slovène Tadej Pogačar, double vainqueur en 2020 et 2021. C'est Jonas Vingegaard qui remportera le Tour 2022 le 24 juillet à Paris.