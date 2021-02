Stéphane Rotenberg sur la repise de "Pékin Express" : "On essaye de montrer de la diversité dans les binômes de candidats"

Stéphane Rotenberg, présentateur de "Pékin Express" (CAPTURE D'ECRAN DAILYMOTION)

Une émission particulière cette année puisque, "au bout de trois épisodes, on a dû être rapatriés et attendre six mois, changer de route pour repartir et terminer la saison, relate Stéphane Rotenberg, l'animateur de l'émission Pékin Express qui revient sur M6 à partir de mardi 23 février pour une 14e saison. J'ai annoncé une finale à Dubaï qui n'aura pas lieu, il y aura une finale à Istanbul." En outre, victimes d'un accident de la route en Turquie, des candidats ont été rapatriés avant la fin. "Un choc qu'on montrera avec distance, car il faut garder de la pudeur", estime le présentateur.

Parmi les prétendants à la victoire, un couple insolite d'inconnus. "Sur les 40 000 candidatures chaque année, on a des gens qui s'inscrivent tout seul. C'est une telle manne, on a essayé d'associer des contraires", explique Stéphane Rotenberg, qui note une grande diversité dans les candidats, "de toutes générations, de 18 à 85 ans, de toutes les régions et de tous les milieux sociaux, on essaye de montrer cette diversité dans les binômes."

Côté audiences, après une 13e saison à haut niveau l'an dernier, l'animateur observe que "les émissions historiques de la TV retrouvent des scores d'audience de l'époque où il y avait six chaînes, le public est attiré par les grands hits". Un phénomène étonnant et peut-être conjoncturel. Concernant la prochaine saison, Stéphane Rotenberg explique qu'avec le contexte sanitaire, "c'est compliqué, on ne peut pas faire de repérage, on a pris du retard (...) mais le tournage est prévu en août," explique-t-il.