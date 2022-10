Cinéma : "Sean Connery a arrêté James Bond car il trouvait qu’il était mal payé", confie sa femme Micheline Connery

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Info médias Célyne Baÿt-Darcourt Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Mariée durant 45 ans avec Sean Connery, Micheline Connery raconte sa vie romanesque et son coup de foudre dans une série documentaire "Madame Sean Connery", diffusée dimanche 9 octobre à 13h15 sur France 2.

Micheline Connery était mariée lorsqu’elle rencontre pour la première fois l’acteur de James Bond, en 1970, sur un terrain de Golf à Casablanca, au Maroc. C’est le coup de foudre. Mais les deux amoureux, qui ont la quarantaine, sont mariés et parents d’enfants.

C'est le point de départ d'une série documentaire Madame Sean Connery, diffusée dimanche 9 octobre à 13h15 sur France 2. Le documentaire raconte la force qu’il leur faudra pour surmonter les difficultés et aboutir à un mariage en 1975.

Micheline Connery va prendre en main les affaires de Sean Connery, qui reste un doux naïf qui avait l’habitude de dire qu’il "s’était fait baiser plus qu’une prostituée". Elle trouvera le titre de son dernier James Bond Jamais plus jamais, et deviendra son agent.

La série documentaire signée par Stéphanie Renouvin, sa petite-fille, mêle images inédites en Super 8 de l’intimité de Sean Connery filmée par sa femme, ainsi que des témoignages et des reconstitutions des moments marquants de leur vie commune. La série est diffusée dimanche 9 octobre dans 13h15 le dimanche sur France 2, présenté par Laurent Delahousse.