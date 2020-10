Décès de Sean Connery : retour sur son incroyable parcours

Sean Connery s'est éteint à l'âge de 90 ans, dans la nuit de vendredi à samedi 31 octobre. Il avait été élu "l'homme le plus sexy de la planète", à 59 ans. Il a incarné le premier James Bond, un personnage qui lui collait à la peau. Pour ce rôle dans "James Bond 007 contre docteur No", le jeune Sean Connery est auditionné et l'emporte face à 600 candidats.



Désigné meilleur écossais de tous les temps

Propulsé star internationale grâce au personnage de James Bond, il ne quitte plus les plateaux. Les plus grands le dirigent, dans une cinquantaine de rôles majeurs. Il reçoit un Oscar en 1987. Les honneurs pleuvent, Sean Connery est anobli par la reine en 2000. Il avait pris sa retraite en 2003, mais demeurait l'un des acteurs britannique préféré au monde. L'Angleterre est triste ce soir : "Sean Connery était resté immensément populaire malgré sa retraite et avait été désigné lors d'un vote comme étant le meilleur écossais de tous les temps", rapporte Matthieu Boisseau pour France Télévisions Londres.