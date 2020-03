Martin Weill aux côtés des partisans de Donald Trump : "Impartial, je ne sais pas, mais j’essaie d’être honnête"

Anti-avortement, pro-armes à feu, évangéliques : le journaliste Martin Weill part à la rencontre de l'électorat de Donald Trump. "La particularité de ses partisans, c’est que ce sont des fans jusqu’au-boutistes", décrypte le reporter sur franceinfo lundi 9 mars, de retour aux États-Unis quatre ans après avoir couvert la précédente campagne américaine pour "Le Petit Journal", sur Canal Plus puis "Quotidien", sur TMC.

On essaie d’expliquer sa stratégie : rassurer sa base et conquérir le vote des femmes et de la communauté noire.