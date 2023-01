La méthode Newen pour faire passer un message écolo dans ses productions

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Newen Studio, le premier producteur de fiction en France, s’engage dans la lutte contre le dérèglement climatique.

En 2020, les filières du secteur de l'audiovisuel et du cinéma en France émettaient 1,7 million de tonnes de CO2 chaque année. C’est donc une industrie très polluante, qui tente de basculer vers l’éco-responsabilité. Newen Studio, leader dans la production de fictions dans l’Hexagone, s’est engagé à réduire de 20% son empreinte carbone d’ici 2024.

Une rééducation du regard

Le groupe veut aussi insuffler ce message d’urgence climatique dans ses séries et documentaires. Cela passe par une rééducation au regard, explique Philippe Levasseur, le directeur de l’international chez Newen: "Un héros en jet privé ou dans une grosse voiture, c’est complètement ringard !", dit-il. Invité médias de Célyne Baÿt-Darcourt, il présente également le documentaire The territory ou La forêt amazonienne : notre terre, en français, qui sera mis en ligne vendredi 13 janvier sur la plateforme Disney+. Ce n’est pas un énième film sur la déforestation au Brésil, c’est une plongée dans une guerre des territoires entre les membres d’une tribu et des colons qui viennent défricher la forêt, fortement encouragés à l’époque par le président Bolsonaro. Cette œuvre est présélectionnée aux Oscars 2023.