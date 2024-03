"Karambolage" fête ses 20 ans sur Arte : "Une minute d’émission prend un mois de fabrication"

Depuis 2004, le programme animé et créé par Claire Doutriaux décrypte avec rigueur et malice les différences culturelles entre la France et l’Allemagne.

Le port de la Birkenstock, la façon de couper le fromage ou encore la numérotation des rues sont des sujets qui nous intéressent et nous permettent finalement de mieux nous comprendre. L’émission d’Arte, "Karambolage", fête ses 20 ans tous les dimanches de ce mois de mars. Cette émission de télévision franco-allemande de format court d’une dizaine de minutes, diffusée chaque dimanche à 19h30 sur Arte est dédiée aux cultures françaises et allemandes ainsi qu’aux cultures des minorités présentes dans chacun des deux pays.

"J’ai vécu en Allemagne une quinzaine d'années et quand je suis revenue en France en 1990, j'ai trouvé que les Français avaient une vision très passéiste de l'Allemagne. Qu'ils ne connaissaient pas l'Allemagne contemporaine, explique la réalisatrice Claire Doutriaux, à l’origine de ce programme. J'avais envie de leur flanquer des morceaux d'Allemagne et j'avais aussi envie de flanquer aux Allemands des morceaux de France."

"Nous n'avons jamais créé d'incidents diplomatiques"

La production fait aussi très attention à ne pas tomber dans les stéréotypes, "On part d’un mot, un objet, un uniforme, quelque chose de concret qui existe pour ne pas tomber dans le cliché". C’est un travail de longue haleine qu’elle évalue à un mois de travail pour une minute d’émission. Si la première année, quelques téléspectateurs français "trouvaient un peu choquant que des Allemands se permettent d'avoir une petite ironie sur des mœurs françaises. Ça s'est très vite calmé." Et Claire Doutriaux rassure, "nous n'avons jamais créé d’incidents diplomatiques même si Arte a eu peur au début". "Derrière ce ton très léger, il y a des recherches en béton armé", confie-t-elle.

"Karambolage", par son format court, quelque peu novateur à l’époque, se décline désormais sur les réseaux sociaux et remporte aussi un gros succès auprès des jeunes. Une réussite qui permet aussi à ce concept de s’ouvrir un peu plus à l’Europe. Depuis le mois d’octobre dernier, il se décline à l’heure espagnole, uniquement sur le web, sur les réseaux sociaux et sur Arte.TV, et sans autre pays de comparaison, "On ne peut pas faire tous les pays à la fois, il ne faut pas noyer non plus notre démarche" explique-t-elle. Une collection espagnole qui marche tellement bien qu’elle annonce une probable deuxième année.

Retrouvez cette interview en vidéo :