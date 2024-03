Info franceinfo Football : M6 a décroché les droits télé des Coupes du monde 2026 et 2030

M6 retransmettra en clair les matches des Coupes du monde de football 2026 et 2030, selon les informations obtenues par franceinfo, confirmées par la chaîne, le jeudi 7 mars. "Nous avons obtenu les droits de la Coupe du monde 2026 (...) et également de la Coupe du monde 2030, c'est donc deux Coupes du monde qui seront diffusées en accès gratuit sur M6", a déclaré Nicolas de Tavernost sur RTL, au détriment de TF1, diffuseur historique de la compétition.

"Notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre le partage, c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et sommes allés pour avoir pour la première fois l'intégralité, l'exclusivité des matches en clair" des deux prochaines Coupes du monde, a expliqué le PDG de M6, qui a rappelé par ailleurs que les deux chaînes se partageaient la diffusion de l'Euro 2024 en Allemagne.

Un montant "plutôt en dessous de ce qui se pratiquait jusqu'à présent sur le marché"

Concernant le montant mis sur la table, M6 n'a pas souhaité communiquer, précisant toutefois que l'estimation de 175 millions d'euros qui avait circulé était "totalement fausse" : "Nous sommes plutôt en dessous de ce qui se pratiquait jusqu'à présent sur le marché", a-t-il affirmé. Pour la dernière édition, en 2022, TF1 avait déboursé un montant estimé autour de 70 millions d'euros.

La 23e édition du Mondial de football se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle se jouera pour la première fois dans un format élargi à 48 équipes, contre 32 précédemment, et proposera un total de 104 matches. La Coupe du monde 2030 aura lieu principalement en Espagne, au Maroc et au Portugal.