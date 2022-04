Frédéric Krivine, co-auteur de la série "Sentinelles" : "C’était intéressant de raconter comment ces soldats confrontent leur engagement à la réalité de terrain"

Frédéric Krivine, auteur de la série Un village français, signe avec Thibault Valetoux une formidable série sociale et politique : Sentinelles, portraits de jeunes soldats de la force Barkhane au Mali confronté à l’impossibilité de leur tâche. La série en sept épisodes est disponible sur OCS dès mardi 5 avril.

Sentinelles nait d’abord dans l’esprit de Thibault Valetoux, jeune scénariste qui a envie de raconter en série la jeunesse française qui s’engage. Le cadre sera la force Barkhane envoyée au Mali par François Hollande pour lutter contre le terrorisme et le jihadisme. Ses personnages, ils les choisit en regardant les publicités de l’armée : "Au tout début en 2015, j’ai regardé les campagnes de recrutement de l’armée. On voyait des photos : un soldat noir, une femme, et quelqu’un dont on pouvait imaginer qu’il était fils de général" explique Thibault Valetoux.

Frédéric Krivine rejoint alors le projet : "C’est politiquement très intéressant. Il s’agit de la plus grande intervention extérieure de l’armée française de ces dernières années. C’était intéressant de raconter comment ces jeunes et ces officiers confrontaient leur engagement à la réalité de terrain. C’est une chose de s’engager, de servir la France et d’avoir des visées plus ou moins humanistes, c’est une autre ensuite de pouvoir le faire, ou de ne pas pouvoir le faire."

La série écrite il y a deux ans anticipait le retrait de la force Barkhane décidé par le gouvernement actuel. La série en 7 épisodes est disponible sur OCS.