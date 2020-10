Des pages américaines dans les journaux d’Anne-Claire Coudray tout le week-end sur TF1

Anne-Claire Coudray, présentatrice des journaux du week-end sur TF1. (CAPTURE ECRAN / FRANCEINFO)

Les éditions du week-end de TF1 auront de forts accents américains, avec à 13 heures et 20 heures, des pages spéciales consacrées à la fin de la campagne présidentielle américaine.

On verra notamment des interviews réalisées par Anne-Claire Coudray, qui rentre d’un voyage d’une semaine aux États-Unis, à la rencontre des électeurs : "On va tenter de comprendre pourquoi les électeurs de Trump continuent de le soutenir. La personnalité du président a exacerbé les fractures et décomplexé les deux camps". Aux commandes des JT depuis cinq ans, la journaliste était auparavant grand reporter : "Ça m’a fait un bien immense de partir ! Le reportage, c’est mon ADN de départ". Si ses journaux sont habituellement les plus regardés toutes chaînes et horaires confondus, ils ont dépassé les huit millions de téléspectateurs pendant le confinement. Preuve que les grand-messes du 13 heures et du 20 heures sont loin d’être mortes : "Ça a redonné du sens à notre travail. Il y a eu une nécessité d’information, on a senti que les journaux étaient des refuges. Les gens avaient besoin de se retrouver, le journal était un lien social."

Le départ de Jean-Pierre Pernaut

Anne-Claire Coudray était-elle candidate à la succession de Jean-Pierre Pernaut, qui quittera le 13 heures à la fin de l’année ? : "Je ne me suis pas posée la question et je crois que personne ne se l’est posée à TF1 !". La journaliste confie que son collègue de la mi-journée est un modèle : "Il a cette faculté de faire de son journal une conversation avec les téléspectateurs. Si j’arrive un jour à établir ce contact si familier, ce sera une grande réussite", conclut Anne-Claire Coudray.