Daphné Bürki : "Monter CultureBox en deux semaines, c’est une prouesse hallucinante !"

Daphné Bürki et Raphäl Yem au Théâtre Mogador à Paris lors du lancement de la chaîne CultureBox le 1er février 2021 (BERTRAND GUAY / AFP)

Alors que les lieux culturels sont fermés depuis des mois en raison de la pandémie, France Télévisions apporte son soutien au secteur avec la chaîne CultureBox, disponible sur le canal 19 de la TNT. Une chaîne dédiée aux arts et aux artistes. Tous les soirs à 20h10, "L’émission" est animée par Raphäl Yem et Daphné Bürki : "Le but est de retrouver tous les artistes de tous les univers. Il fallait recréer ce lien avec le public. C’est une scène ouverte que nous offrons aux artistes chaque soir", explique l'animatrice à franceinfo.

Les retours sur les réseaux sociaux sont extrêmement positifs. Les gens nous disent que ça fait du bien de danser, de revoir les artistes. Daphné Bürki à franceinfo

Ce mercredi 3 février, le danseur François Alu, la chanteuse Tessæ, l’actrice Céline Salette et le plasticien Gilles Barbier seront sur le plateau. Ce rendez-vous est une "mission" pour Daphné Bürki qui supporte de moins en moins le maintien de la fermeture des salles de concert, des théâtres ou des musées. "Je me dévitalise un petit peu plus chaque jour. Le beau n’est pas facile à trouver en ce moment. Et je supporte assez mal qu’on puisse faire croire aux artistes qu’ils ne sont pas essentiels", déplore-t-elle. La chaîne durera jusqu’à la réouverture des lieux de culture, et Daphné Bürki aimerait "qu'on fasse une énorme fête quand elle s’éteindra !"