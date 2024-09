Le réalisateur de la série Bardot, Christopher Thompson, signe une grande saga historique et familiale tirée de l’œuvre de Robert Merle Fortune de France. Créateur, auteur, mais aussi metteur en scène de cette série, qui commence lundi 16 septembre sur France 2. "En contre-pied des traditionnelles fresques historiques, qui en général mettent en scène la grande histoire et les puissants", explique-t-il, "là on est vraiment dans le quotidien d'une famille du Périgord au XVIe siècle". Divisée en six épisodes, l’histoire se déroule à la fin de la Renaissance, derrière les remparts du château de Mespech."Tous les membres de cette famille vivent ensemble et on suit les moments importants de leur vie dans une France au bord de la guerre civile entre catholiques et protestants", reprend Christopher Thompson.

Une résonance très actuelle

Cette guerre de religion a aussi des répercussions dans cette maison et ronge le couple interprété par Nicolas Duvauchelle et Lucie Debay. L'histoire reste néanmoins très moderne et évoque, par exemple, la place des femmes dans la société, le complotisme ou encore le fanatisme religieux. "J'ai découvert beaucoup de choses de l'histoire de France à travers ces livres", explique Christopher Thompson, et au fur et à mesure de l'écriture, on s'est aperçus qu'il y avait énormément d'échos avec notre époque."

France télévisions n'avait pas diffusé une grande saga historique depuis un moment. "La chaîne a pris ce pari, souligne Christopher Thompson. On est un peu hors des sentiers battus de la fiction du tout-venant des plateformes.' Si Fortune de France est visible dans un premier temps sur France 2, la série sera ensuite disponible sur la plateforme max, ce qui lui va lui donner une visibilité à l'international. "Cette série, je l'ai faite avec cette flamme de souvenirs d'enfance, conclut Christopher Thompson. "J''ai eu envie d’adapter Fortune de France dès mon adolescence."