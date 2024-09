Nicolas Duvauchelle dans "Fortune de France" : "Moi aussi j'ai d'abord demandé la main de ma femme à son père"

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

Elles sont rares, les séries françaises qui revisitent l’histoire de France. Christopher Thompson adapte pour France 2 la saga de Robert Merle Fortune de France, qui plonge en 1557 dans le Périgord noir, à l’époque où la Guerre de religion fait rage entre catholique et protestants.

Un patriarche protecteur

La saga va s’étirer sur plusieurs décennies avec, en patriarche, Nicolas Duvauchelle, un mari qui préfère la messe en français à celle en latin, père de 3 enfants qu’on verra grandir au cours de la série. Jouer en costume d’époque médiévale est un rêve que concrétise l'acteur, amoureux d’histoire de France : "J'aime cela depuis très longtemps. C'est une passion que m'a transmise mon père. C'est peut-être parce que je suis Picard, région où il s'est passé beaucoup de choses au fil des siècles."

Pour incarner Jean De Siorac, Nicolas Duvauchelle a notamment changé sa diction et sa gestuelle : "Ne pas parler comme ici avec vous, parler beaucoup moins vite, de manière plus déliée, davantage posée. La façon de se tenir aussi. Il y avait vraiment quelque chose qui me plaisait."

La première saison de Fortune de France est aussi une histoire d’amour entre son personnage, protestant, et la femme qu'il aime, catholique. "Comment ce couple va-t-il traverser une crise de foi entre eux ? Vont-ils se déchirer ? Vont-ils se retrouver ? Va-t-il y avoir une cassure ? Au fond, c'est très moderne, cela nous rappelle la période un peu noire qu'on vit en ce moment avec deux France, dos à dos, ou face à face."

La demande en mariage

On s'interroge d'ailleurs sur cette rencontre entre un Protestant et une Catholique. Et c’est là qu’on découvre une face méconnue de Nicolas Duvauchelle : "Il y a une scène où je me rappelle l'avoir vue à sa fenêtre et l'avoir demandée en mariage à son père. Comme moi ! J'ai demandé la main de ma femme à son père aussi, dans la vraie vie. C'est ainsi qu'on faisait avant et c'est ainsi qu'il est de bon ton de faire, je trouve. Et après, bien sûr, demandé à ma femme."

Fortune de France avec Nicolas Duvauchelle, une sage historique à découvrir à partir de dimanche 15 septembre sur France 2.