Bruno Jeudy, directeur de "La Tribune Dimanche" : "Michel Barnier est vendeur"

"60 000 exemplaires, c'est l'objectif l'année prochaine", fixe Bruno Jeudy, directeur délégué d'un des derniers titres de presse à avoir vu le jour, La Tribune Dimanche, alors que le journal fête son premier anniversaire. Ce nouveau venu devait, lors de sa création, dimanche 8 octobre 2023, concurrencer l'historique JDD, droitisé par son propriétaire Vincent Bolloré. Un an plus tard, il occupe la 18ᵉ place en termes de ventes dominicales. Un bilan plutôt satisfaisant pour lui puisque lancer un nouveau média écrit n’était pas sans difficultés.

Résultat des comptes ? 45 000 exemplaires en moyenne, pour chaque exemplaire. "On a une fanbase et maintenant il faut l'élargir", explique Bruno Jeudy. Il faut aller chercher de la croissance sur le numérique". "Le numérique c'est la clé", répète-t-il et un choix stratégique sur lequel il travaille puisque la fermeture dominicale de la moitié des 26 000 kiosques sur le territoire est un réel frein aux ventes face à la concurrence des titres régionaux, qui eux fonctionnent très bien le dimanche. C'est le cas du leader incontesté Ouest-France, mais aussi du Dauphiné Libéré, du Parisien, du Télégramme ou encore de La Voix du Nord.

"Les Français et la politique, c'est un peu schizophrénique. À la fois, ils en ont marre, ils n' aiment plus les politiques, et en même temps, ils veulent en savoir plus. C'est ce qu'on essaie de leur offrir." Bruno Jeudy, directeur délégué de la "Tribune Dimanche" à franceinfo



"Nos deux forces, c'est la nuance et la crédibilité de nos informations", résume Bruno Jeudy. Lui-même éditorialiste politique sur BFM TV, qui appartient au même groupe que son journal. Il a bien conscience que "pour accélérer la notoriété, ça passe beaucoup par l'incarnation", notamment sur les chaînes du service public. "L'un des objectifs, c'est de construire des synergies avec le groupe BFM- RMC, poursuit-il. Il y a par exemple, des journalistes de La Tribune Dimanche qui sont associés à ceux de BFM.

L'importance de la politique pour le journal

La politique reste d'ailleurs, un sujet, voire le sujet, le plus vendeur pour La Tribune Dimanche, d’après Bruno Jeudy ."On le voit dans les sondages, il y a beaucoup d'attentisme autour des projets de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, confie-t-il. "Le Premier ministre est vendeur", reprend Bruno Jeudy. En accordant sa première interview à La Tribune Dimanche, "c'était à la fois une forme de reconnaissance pour ce jeune titre et en même temps une façon d'apporter de l'information, parce que c'est notre cœur de métier le dimanche de l'information politique", se réjouit Bruno Jeudy.