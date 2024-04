"2050NOW" : "L'urgence climatique est un défi pour le journalisme", selon le directeur éditorial du média numérique sur les enjeux environnementaux

Vincent Giret a été le directeur de franceinfo jusqu'en 2021 avant de prendre la direction de l'information de Radio France. Il a ensuite rejoint l'été 2023 le groupe Les Échos - Le Parisien pour un projet qui vient de voir le jour. Il s'agit d'une offre dédiée à la transition écologique, 2050NOW, dont il est le directeur éditorial. Le groupe lance ce média numérique sur les enjeux environnementaux en le doublant d’une activité d’accompagnement des entreprises dans leur transformation verte. Un média qui fonctionnera sans publicité et qui proposera d’un côté des contenus gratuits sous forme de vidéos de sensibilisation sur Instagram, TikTok et YouTube à l’attention des jeunes. Et de l’autre côté, le média proposera des contenus et services payants pour les entreprises.

"L'urgence climatique est un défi total pour le journalisme. C'est un sujet objectivement compliqué. Et si on veut avoir de l'impact, si on veut vraiment créer des liens de confiance, il faut monter de niveau, il faut travailler différemment, il faut travailler avec des scientifiques, des ingénieurs", explique Vincent Giret. D’après lui, 14 millions de Français, soit un tiers de la population active, pensent que la transition écologique les concerne dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. "Ils sont très en attente d'informations fiables et d'acquis de la connaissance, ils se méfient autant du greenwashing que du catastrophisme", dit-il.

Un média pas "militant", mais "engagé"

"On sait bien que la rapidité de la transition n'est pas au bon rythme", poursuit Vincent Giret. Et c’est pour cette raison que 2050NOW répond à une "urgence". "Nous ne sommes pas un média militant au sens activiste du terme. En revanche, on est engagé et notre singularité, c'est qu'on est à la fois au plus près de la science et au plus près de l'entreprise", explique-t-il. Le média est doté d'un comité d'orientation scientifique, parce qu'"il faut se nourrir de ce que nous disent les scientifiques, les ingénieurs, les gens qui savent vraiment".

2050NOW est donc aussi à destination des entreprises, car elles sont "la force motrice de transformation écologique, donc il faut les inciter, il faut les aider à accélérer, c'est ça le projet", déclare Vincent Giret. 2050NOW est donc un média, mais aussi "une maison", "un centre de connaissances et d'accélération dédié aux entreprises pour accélérer la transition écologique", conclut-il.