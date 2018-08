Ils ont fait l'actu. Que devient Sven Niel, apiculteur auteur d'une vidéo coup de gueule ?

Sven Niel, apiculteur basé dans le Finistère. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

La vidéo postée sur les réseaux sociaux est repidement devenue virale.

Le coup de colère de Sven Niel qui dure quatre minutes au total a été vu plus de sept millions de fois. Depuis ce cri d'alarme, les apiculteurs confrontés parfois à des taux de mortalité de 80% de leurs abeilles ont manifesté à plusieurs reprises. Ils dénoncent l'utilisation des néonicotinoïdes, les insecticides qui détruisent le système nerveux des insectes. Quatre mois après sa vidéo, Svec Niel se réjouit d'être parvenu à alerter sur le sort des abeilles : "Très sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ça.J'ai fait ça pour tenter d'apporter quelque chose, tenter d'apporter un réveil parce que je me rends compte que tout cela est très problématique au quotidien. Je suis sensible à l'environnement d'une manière générale au delà de mes abeilles. J'ai fait ça de manière très spontanée, il se trouve qu'il y avait une attente très importante chez les gens parce que cela a touché beaucoup de monde, c'est assez incroyable. Je suis à près de sept millions de vues maintenant, c'est impressionnant."

En revanche, les effets au niveau des politiques ont été limités. Sven Niel : "C'est juste catastrophique. Ils sont dans le déni absolu. On avait sollicité les élus, c'est catastrophique, les apiculteurs ont des ruches mortes à la maison, les ruchers sont vides, les ruchers sont silencieux, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes. Yannick Jadot et Joël Labbé se sont déplacés, Sandrine Le Feur est intervenue à l'Assemblée. À part ça, néant absolu, pas de retour."

J'ai beaucoup de témoignages d'autres apiculteurs qui ont vécu la même chose Sven Niel sur franceinfo

Sven Niel ajoute qu'il a eu beaucoup de réactions suite à la diffusion de sa vidéo : "Des personnes lambda qui avaient deux ou trois ruches chez elles qui écrivent : 'moi aussi, j'ai tout perdu' et tous avaient la même colère que moi, à savoir qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible, surtout lorsqu'on a 10 ruches. On les connaît ses ruches. C'est un peu des bébés. On sait ce qu'il y a dedans, celle qui est jeune, celle qui est vieille. Donc quand on voit des ruches qui étaient en pleine forme, qui ont donné 30 kilos de miel, sans abeille au sortir de l'hiver. Non, ça fait un choc."

Un coup de gueule non prémédité : "Je suis par ailleurs assez militant pour la cause environnementale, donc j'étais sensible à tout ça, donc j'ai peut-être trouvé des propos adéquats au moment où j'ai fait mon coup de gueule mais mon coup de gueule n'était absolument pas prémédité. C'était le premier week-end où il faisait beau et je me suis dit, tiens je vais aller visiter mes ruches. J'en ouvre une. J'étais déjà un peu inquiet parce que je ne voyais pas d'abeilles en sortir, je me dis qu'il fait un peu frais. J'ouvre la première : rien. Une, deux , trois, quatre, cinq, six, comme ça. Et à chaque fois la colère montait et c'est là que j'ai dit à ma fille : 'prends ton téléphone et puis allons-y, filme moi.'"

Aucune réaction de la part des agriculteurs voisins de Sven Niel

Après son coup de colère, les voisins agriculteurs de Sven Niel n'ont pas dit qu'ils allaient utiliser moins de pesticides : "Je n'en ai vu aucun. c'est ça le paradoxe. On ne se croise pas. Je constate qu'autour de chez moi les pratiques restent absolument les mêmes. Je suis très pessimiste pour la production de l'année prochaine. S'investir pour maintenir la production. C'est désespérant."